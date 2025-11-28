Un programa "importantísimo" para complementar el entrenamiento diario

Un trabajo en equipo. Eso es lo que hacen los atletas Quique Llopis y Dani Castilla, el entrenador de ambos, Toni Puig, y el fisioterapeuta que los trata, Natxo Benítez.

Puig entrena a los deportistas sobre la pista, el césped o el gimnasio. Una preparación basada en la velocidad, fuerza, técnica y potencia. Con Benítez, los dos vallistas han iniciado un programa de ejercicio terapéutico para prevenir el riesgo de lesiones en el Centro Profesional de Salud y Deporte Ofisport de Beniarjó.

El fisio explica que "lo que hacemos son sesiones específicas para trabajar algunas disfunciones del movimiento, del control motor y de la postura que tienen relación en la incidencia lesional de un vallista", añadiendo que "a partir de generar un perfil individual de riesgo lesional, realizamos ejercicios terapéuticos para reducir la posible aparición de ciertas dolencias que alteran su rendimiento". Los atletas han empezado con este programa, teniendo en cuenta la complejidad, variabilidad y adaptabilidad de cada uno de ellos.

El técnico gandiense, Toni Puig, está más que satisfecho con este programa que complementa los entrenamientos diarios. "Es importantísimo para los atletas y más aún con un experto en la materia como es Natxo Benítez. Trabajamos todos por el mismo objetivo".

La temporada de entrenamientos avanza para Quique Llopis Doménech desde que empezara el pasado 7 de octubre. El atleta Top 4 del mundo en 60 y 110 metros vallas se prepara con la compañía diaria de Dani Castilla y, una vez a la semana, de Kevin Sánchez, los tres a las órdenes del técnico gandiense, Toni Puig.

La próxima semana se van los cuatro a la Isla de La Palma (Canarias) para iniciar una concentración hasta antes de Navidad.