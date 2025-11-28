SaforPol sugiere a los ayuntamientos ordenanzas para regular el uso de los patinetes eléctricos

SaforPol, nombre que ha adoptado la agrupación de Policías Locales de la Safor-Valldigna, ha sugerido a los ayuntamientos de la comarca que modifiquen sus ordenanzas municipales para poder actuar con más agilidad en la regulación del uso de los patinetes eléctricos. Gandia ya lo ha hecho y en unas semanas entrará en vigor la modificación de la ordenanza que obligará a todos los usuarios de estos vehículos, cuyo uso sigue al alza, a llevar casco protector y un seguro de responsabilidad civil, además de cumplir con los preceptos técnicos de estos artilugios que permiten desplazarse cómodamente por las ciudades.

El municipio de Barx acogió este jueves la sexta reunión de SaforPol con ocasión de la creación del Cuerpo de Policía Local de Barx. La alcaldesa, Esther Vidal, dio la bienvenida a todos los participantes en este encuentro, agradeciendo el servicio de policía local "que tanto ha ayudado en el pueblo a mejorar".

A ese encuentro asistieron 22 Agentes y mandos de las Policías Locales de la Safor. Los municipios participantes en esta ocasión fueron Almoines, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Benirredrà, el Real de Gandia, Gandia, Guardamar de la Safor, la Font d'en Carròs, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Rafelcofer, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco y Xeresa.

La reunión de SaforPol en el Ayuntamiento de Barx. / Levante-EMV

Una parte del encuentro se dedicó a información sobre la nueva normativa de regulación de los patinetes eléctricos, técnicamente llamados vehículos de movilidad personal. La normativa estatal ha modificado la Ley de Seguridad Viaria para obligar a llevar el casco en este tipo de vehículos en toda España, así como la modificación de la ley para obligar a disponer de un seguro en vigor de los patinetes que circulan por vías públicas. En ese sentido, los agentes policiales aprovecharon el encuentro en Barx para establecer criterios que permitan el control de este tipo de vehículos en toda la comarca y unificar el trabajo para mejorar la seguridad viaria en todos los municipios implicados.

En la reunión también se abordaron las dificultades, especialmente de los cuerpos policiales de municipios pequeños, para poner en marcha el sistema Lexnet, que permite el trámite de documentos a través de una plataforma informática de la Administración de Justicia. Entre otros aspectos, desde el mes de julio de este año las policías locales están obligadas a remitir a través de esta plataforma los atestados, pero esa actualización no está siendo fácil. Los agentes de las pequeñas localidades recibieron información e instrucciones para llevar a cabo esos trámites con normalidad.

Finalmente, SaforPol ha abordado la entrada en vigor de la baliza de señalización V-16 que empezará a utilizarse en los vehículos a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con la información de la Dirección General de Tráfico, hay que verificar la homologación de este instrumento y disponer de él en la guantera, en sustitución de los triángulos de peligro, por lo que los policías locales deberán tener en cuenta esta nueva normativa.

Después de los encuentros en Gandia, Xeraco, Tavernes de la Valldigna, Benirredrà, Oliva y Barx, SaforPol se volverá a reunir en mayo de 2026.