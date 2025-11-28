Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tavernes de la Valldigna acomete la reforma de la tribuna del Camp Municipal d'Esports

El concejal de Deportes Josep Llàcer confirma que la inversión es de fondos propios

La reforma incluye el cambio de los asientos

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tavernes coordina las obras de reforma de la tribuna del Camp Municipal d'Esports.

Según confirma el edil del departamento, Josep Llàcer, se trata de una actuación que supone una inversión de fondos propios municipales, destacando los 33.000 euros que se destinan al cambio de los asientos.

Llàcer explica que "seguimos mejorando las instalaciones y la imagen del Camp Municipal d'Esports. Hemos renovado los baños públicos que quedan debajo de la tribuna, también se han instalado redes de protección, nuevas lonas con la imagen corporativa, la megafonía, se han pintado las paredes y reparamos las juntas de dilatación para evitar filtraciones como paso previo a la renovación integral de los asientos".

Con estas obras "queremos que los deportistas, aficionados y familiares que utilizan la instalación tengan todas las comodidades para disfrutar del deporte y en concreto del fútbol todo el año".

