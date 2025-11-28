Tavernes de la Valldigna estrena un punto de renovación del DNI electrónico en la central de la Policía Local

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, con la colaboración de la Policía Nacional, ha puesto en marcha un Punto de Actualización de Documentos (PAD) en la central de la Policía Local (avenida La Valldigna, 65). Este servicio permite a la ciudadanía renovar y actualizar las diferentes funcionalidades del DNI electrónico (DNIe) y gestionar operaciones relacionadas en la aplicación MiDNI, disponible para acreditar la identidad desde el teléfono móvil, la única con validez legal para acreditar la identidad de forma equivalente al DNI físico.

Este punto es una terminal oficial que la Policía Nacional distribuye en dependencias municipales para ofrecer un servicio que evita desplazamientos y acerca a las gestiones de identidad electrónica a toda la población. Para utilizarlo es necesario presentar el DNI físico, tener el PIN o la identificación por huella dactilar.

El Punto de Actualización de Documentos, con un diseño similar al de un cajero automático, permite renovar los certificados del DNI electrónico o cambiar el PIN del DNie o recuperarlo en caso de haberlo olvidado. Asimismo, los usuarios también pueden registrarse en el sistema MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional que permite llevar una versión digital del DNI en el móvil, o darse de baja y actualizar los datos vinculados a esta App.

Con la incorporación de esta terminal en la central de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna, el Ayuntamiento mejora la proximidad, la digitalización y la accesibilidad para cualquier persona que necesite actualizar o mantener activos sus sistemas de identidad electrónica.

El Punto de Actualización de Documentos, que ya está operativo, está disponible para su uso de lunes a viernes de 9 a 12 horas y por la tarde los martes y jueves en horario de 17 a 20 horas.

La alcaldesa Lara Romero, el concejal de Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, y el intendente jefe de la Policía Local, Israel Triviño, ya han comprobado el funcionamiento del nuevo terminal. La alcaldesa ha señalado que "con este nuevo servicio damos un paso más en la modernización de la administración y en la mejora de la atención a la ciudadanía. Queremos que hacer gestiones sea cada vez más fácil. Facilitamos trámites esenciales y reducimos desplazamientos, acercando las gestiones de identidad digital a todos los vecinos y vecinas de Tavernes".