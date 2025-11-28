Otro visitante inédito juega ante la UE Tavernes en el Municipal
El equipo "roget" recibe al Alqueries CF de Castellón
Pepe Juan
Este sábado a las 17 horas juega la UE Tavernes en casa ante el Alqueries CF, club de la provincia de Castelló, un choque inédito para ambos clubes que no se han enfrentado nunca en competición oficial.
Los valleros encaran el choque con la moral a tope, en segunda posición de la tabla sin conocer la derrota en las 11 jornadas disputadas, pero con los pies en el suelo. El objetivo es seguir con la racha de imbatibilidad para afianzarse en zona de promoción de ascenso.
El rival ocupa la novena posición con cuatro partidos ganados, dos empatados y cinco perdidos, doce goles a favor y los mismos en contra.
El Tavernes tendrá algunas bajas por diversos motivos. Erik no está al ser convocado por la Selecció de la Comunitat Valenciana amateur para la Copa de las regiones UEFA. Palo y Artur tienen problemas físicos, Aarón Acevedo se recupera de una lesión y vuelve Corbalán.
Por otro lado, el partido de La Nostra Copa será el miércoles, 3 de diciembre, a las 20.30 horas, en el campo de la UE Benifairó de la Valldigna.
