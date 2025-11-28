Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xavi Cabanilles Añó y Cintia Frasquet Sánchez, mejores deportistas de Gandia 2025

La 47ª Gala de l'Esport también distingue a crono4sports.es, José A. Núñez y a José Metola

Los mejores deportistas junto al alcalde y el concejal de Deportes

Los mejores deportistas junto al alcalde y el concejal de Deportes / Natxo Francés

Salva Climent

Salva Talens

Gandia

El Teatre Serrano de Gandia ha acogido este jueves la cuadragésima séptima edición de la Gala de l'Esport de Gandia. Aparte de los deportistas y equipos nominados por los 42 clubes deportivos de la ciudad, se entregaron varias menciones especiales y los premios más importantes.

Xavi Cabanilles Añó, del Club Triatló Gandia, y Cintia Frasquet Sánchez, del Club de Córrer el Garbí, se llevaron los máximos galardones al ser proclamados mejores deportistas del año.

Cabanilles ha sido campeón de España de triatlón y atletismo, además 7º clasificado en el Europeo, mientras que Frasquet también sobresale por ser campeona de España paralímpica 2025, en jabalina y peso y récord de España F46 en jabalina, así como por ser 9ª y 11ª en el Campeonato del Mundo de atletismo paralímpico.

Foto final de &quot;familia&quot; con todos los premiados

Foto final de "familia" con todos los premiados / Natxo Francés

El Premi Damià Català fue, a título póstumo, para Jose Metola por sus 25 años de vinculación al Club Natació i Esports Gandia.

El Premi Superació recayó en Anaís Creix Mérida, de la Asociación Atlético Club Gandia de Halterofilia.

El Premi a Mejor Técnico del Año fue para José Antonio Núñez Avileo, del Club Kickboxing la Safor Gandia, por los excelentes resultados de los deportistas a los que entrena en competiciones nacionales e internacionales.

El Premi a la Mejor Empresa Colaboradora se concedió a crono4sports, destacando su vertiente solidaria de colaboración en eventos deportivos.

Todas las imágenes de la 47ª Gala de l'Esport de Gandia

Todas las imágenes de la 47ª Gala de l'Esport de Gandia

Ver galería

Todas las imágenes de la 47ª Gala de l'Esport de Gandia / Natxo Francés

Se entregaron igualmente en la Gala de l'Esport de Gandia varias Menciones Especiales a la Trayectoria Deportiva a Rosa Lara Feliu, del Club Atletismo Gandia Alpesa; Jorge Calabuig Mendez, del Club Deportivo de Pesca Gandia; Héctor Cabrera Llácer, del Club de Córrer el Garbí; Equipo Masculino del Tigres de Gandia Club de Béisbol; Equipo de Relevos 4x100 Femenino sub23 del Club Atletisme Safor Teika; Gorka Belda Parra, del Club de Córrer el Garbí; Equipo Absoluto Trail Masculino del Club Atletismo Gandia Alpesa; Adriana Solanes Valero, del Club Triatló Gandia; Marc Montaner Lloret, del Club de Kendo Gandia y Laura Castillo Ibañez, del Club Atletisme Safor Teika.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents