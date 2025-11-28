Xavi Cabanilles Añó y Cintia Frasquet Sánchez, mejores deportistas de Gandia 2025
La 47ª Gala de l'Esport también distingue a crono4sports.es, José A. Núñez y a José Metola
El Teatre Serrano de Gandia ha acogido este jueves la cuadragésima séptima edición de la Gala de l'Esport de Gandia. Aparte de los deportistas y equipos nominados por los 42 clubes deportivos de la ciudad, se entregaron varias menciones especiales y los premios más importantes.
Xavi Cabanilles Añó, del Club Triatló Gandia, y Cintia Frasquet Sánchez, del Club de Córrer el Garbí, se llevaron los máximos galardones al ser proclamados mejores deportistas del año.
Cabanilles ha sido campeón de España de triatlón y atletismo, además 7º clasificado en el Europeo, mientras que Frasquet también sobresale por ser campeona de España paralímpica 2025, en jabalina y peso y récord de España F46 en jabalina, así como por ser 9ª y 11ª en el Campeonato del Mundo de atletismo paralímpico.
El Premi Damià Català fue, a título póstumo, para Jose Metola por sus 25 años de vinculación al Club Natació i Esports Gandia.
El Premi Superació recayó en Anaís Creix Mérida, de la Asociación Atlético Club Gandia de Halterofilia.
El Premi a Mejor Técnico del Año fue para José Antonio Núñez Avileo, del Club Kickboxing la Safor Gandia, por los excelentes resultados de los deportistas a los que entrena en competiciones nacionales e internacionales.
El Premi a la Mejor Empresa Colaboradora se concedió a crono4sports, destacando su vertiente solidaria de colaboración en eventos deportivos.
Se entregaron igualmente en la Gala de l'Esport de Gandia varias Menciones Especiales a la Trayectoria Deportiva a Rosa Lara Feliu, del Club Atletismo Gandia Alpesa; Jorge Calabuig Mendez, del Club Deportivo de Pesca Gandia; Héctor Cabrera Llácer, del Club de Córrer el Garbí; Equipo Masculino del Tigres de Gandia Club de Béisbol; Equipo de Relevos 4x100 Femenino sub23 del Club Atletisme Safor Teika; Gorka Belda Parra, del Club de Córrer el Garbí; Equipo Absoluto Trail Masculino del Club Atletismo Gandia Alpesa; Adriana Solanes Valero, del Club Triatló Gandia; Marc Montaner Lloret, del Club de Kendo Gandia y Laura Castillo Ibañez, del Club Atletisme Safor Teika.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- La calle olvidada de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien habitaciones, 20 millones y 40 empleos: las cifras del nuevo hotel de la playa de Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes
- Abre en Tavernes de la Valldigna el primer McDonalds
- La Valldigna Xtrem 2025 reunirá a 300 participantes con inicio y final en Tavernes