Desaparece un niño de 10 años junto a una playa de Oliva
Un amplio dispositivo de búsqueda por tierra y mar se ha desplazado hasta la zona donde ha desparecido y busca sin descanso al menor que fue visto por última vez jugando junto a la playa de Mitja Galta
Un niño de 10 años ha desaparecido junto a una playa de Oliva en la tarde de este sábado. Un amplio dispositivo de búsqueda se ha puesto en marcha para buscar al menor por todo el término municipal de la Safor. Según fuentes municipales consultadas por Levante-EMV, el niño se encontraba jugando junto a la playa de la Mitja Galta cuando fue visto por última vez.
Amplio dispositivo de búsqueda
De momento no han trascendido las circunstancias en las que ha desaparecido el menor. Desde Emergencias de la Generalitat se está coordinando todo el dispositivo de búsqueda que se está realizando por tierra y mar.
En el dispositivo de búsqueda se han movilizado dos unidades de Bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, dos dotaciones y cuatro brigadas forestales y un Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de València y una unidad canina. También se han desplazado hasta la zona el Servicio Cinológico y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una embarcación de SASEMAR y una ambulancia.
