La Generalitat ya podría instalar la antena para dar cobertura al Palacio de Justicia

Empieza a despejarse la incógnita de por qué el Palacio de Justicia de Gandia, en el barrio de Santa Anna, tiene fallos de cobertura. En primer lugar, fuentes de la Conselleria de Justicia aclaran que no es un problema ni del diseño del edificio ni de los materiales de construcción, sino que el inmueble necesita de una antena de telefonía móvil que amplifique la señal, porque hay «zonas de sombra».

La empresa que instalará esa antena a su vez dará servicio al resto de operadoras. Pero un error en la solicitud que hizo esa compañía, unido a una demora en las comunicaciones oficiales entre el Ayuntamiento de Gandia y la Generalitat, propietaria del edificio, ha motivado que a estas alturas, y desde marzo, cuando se pusieron en marcha los juzgados, persistan los problemas, perjudicando a trabajadores y usuarios, no sólo ciudadanos sino también a los abogados o procuradores que se desplazan hasta allí a diario.

A raíz de la información publicada el miércoles por Levante-EMV, desde el Gobierno de Gandia han hecho un relato sobre cómo se han sucedido los hechos.

La historia se remonta al 31 de julio de este año, cuando la operadora pidió licencia para instalar la antena. A continuación llegó agosto, mes en el que no se movió un papel. El 17 septiembre la Conselleria se interesó por la situación y preguntó al ayuntamiento. Al día siguiente, 18 de septiembre, técnicos municipales respondieron a la Generalitat que la empresa no presentó bien la solicitud, porque lo hizo mediante licencia de obras cuando lo adecuado es una declaración responsable, con la que, si hubiera querido, podría haber instalado la antena al día siguiente, sin esperar permisos.

El 26 septiembre, el ayuntamiento comunicó a la empresa que debía presentar esa declaración responsable. La compañía cumplió y la remitió el día 30 de octubre.

Pero han pasado los días y nadie se acordaba de la antena. Este jueves, 27 de noviembre, tras aparecer la noticia en este periódico, técnicos municipales intentaron localizar a responsables de la empresa, llamando al número de teléfono que la compañía había consignado en el expediente, pero sin éxito. Ese mismo día también llamaron a la Conselleria para que le ayudara con las gestiones y agilizarlas.

De forma paralela, en los últimos meses tanto el Colegio de Abogados como los sindicatos han presentado escritos a la Conselleria denunciando la situación, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas. Cabe recordar que en el edificio, como se explicó en la información anterior, sí funcionan la fibra por cable y las líneas fijas de teléfono.