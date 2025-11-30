El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': "Está un minuto más en el agua y no lo cuenta"

El rescate del niño fue 'in extremis': "Está un minuto más en el agua y no lo cuenta", así de tajantes se han mostrado fuentes del dispositivo de salvamento que participaron en el rescate de un niño de 10 años del que ayer se perdió la pista en la playa del municipio valenciano de Oliva. Al pequeño lo reanimaron en el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo que lo trasladaba al hospital La Fe de València con graves síntomas de hipotermia.

Los servicios de Emergencias de la Generalitat Valenciana localizaron y trasladaron al Hospital La Fe de València a un menor de 10 años que había desaparecido en una zona de la playa Mitja Galta y al que se estuvo buscando intensamente en la tarde de este sábado. Al parecer el menor, quien padece TEA, se encontraba jugando en dicha zona cuando fue visto por última vez. Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, el menor fue localizado minutos después de las 22:00 horas. Fuentes de la Guardia Civil han concretado que el menor estaba consciente en el momento de su localización, sin que se conozcan por ahora más circunstancias sobre este suceso. El traslado ha sido en helicóptero.

Fuentes municipales consultadas por este diario han detallado que al niño lo encontraron efectivos de Salvamento Marítimo tras una búsqueda de más de tres horas, ya que los padres del menor habían puesto la denuncia de su desaparición alrededor de las 19:00 horas de la tarde.

Dispositivo de búsqueda que ha trabajado para localizar al menor desparecido en Oliva. / Policía Local de Oliva

Amplio dispositivo de búsqueda

Desde Emergencias de la Generalitat se coordinó todo el dispositivo de búsqueda que se realizó por tierra y mar incluyendo drones y helicópteros.

En dicho dispositivo de búsqueda se movilizaron dos unidades de Bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, dos dotaciones y cuatro brigadas forestales y un Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de València y una unidad canina. También desplazaron hasta la zona el Servicio Cinológico y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una embarcación de SASEMAR y una ambulancia, así como numerosos voluntarios.