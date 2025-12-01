Adriana Solanes, de Daimús, i Félix Pont, del Real de Gandia, millors esportistes de la Safor Valldigna 2025
Els 31 pobles de la comarca van triar els seus millors esportistes en la segona edició de la Gala de l'Esport de la Mancomunitat
La Casa de la Cultura de Daimús es va omplir amb motiu de la II Gala de l'Esport de la Mancomunitat de la Safor Valldigna, celebrada divendres passat.
La atleta i triatleta local, Adriana Solanes Valero, va ser votada millor esportista de l'any i també va rebre el mateix reconeixement l'atleta del Real de Gandia, Félix Pont Cháfer.
El Premi a la Trajectòria va ser per a l'ex exportista olímpic, José Andrés Ibáñez, mentre que el Premi a l'Empresa col·laboradora se'l van dur Vicky Foods.
Els nominats pels seus pobles (Ajuntaments) van ser: Alexandra Mascarell Estruch (Ador); Iván Bataller Camarena (Alfauir); Ramón Benavent Martínez (Almiserà); Daniel Orengo (Almoines); Joano Clemente (Barx); Vicente Palonés (Bellreguard); José Antonio Martínez Sanz (Beniarjó); Laia Donet Parra (Benifairó de la Valldigna); Biel Martín Puig (Beniflà); Club Frontenis Benirredrà (Benirredrà); María Ferragut Bas (Castellonet de la Conquesta); Adriana Solanes Valero (Daimús) y Xavi Cabanilles Añó (Gandia).
La llista va continuar amb Suso Aparisi Alemany (Guardamar de la Safor); Joan Camarena Grau (la Font d'en Carròs); Ariadna Alemán (l'Alqueria de la Comtessa); Neus Igualde Saez (Llocnou de Sant Jeroni); Ester Sala Hernández (Miramar), Juan Luis Martín Escrivá (Oliva); Gerard Pérez Balbastre (Palma de Gandia); Marcos Todolí Giner (Palmera); Club Voleibol Piles (Piles); Irene Martín Navarro (Potries); Rubén Femenía Fernández (Rafelcofer); Félix Pont Cháfer (el Real de Gandia); Salva Martí (Ròtova); Equip de fútbol amateur "A" (Simat de la Valldigna); Mara Rolli Grau (Tavernes de la Valldigna); Xavi Pascual Nadal (Vilallonga); Jorge Calabuig Méndez (Xeraco) y Jorge Miquel Prieto (Xeresa).
Els premis van estar lliurats pels alcaldes o alcaldesses dels municipis i per els vicepresidents i el president de la Mancomunitat, Borja Gironés, Salvador Femenía i Jordi Puig.
