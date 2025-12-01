Almiserà, Ròtova, Barx y Ador reciben ayudas para restaurar patrimonio histórico

Además de las ayudas que la Generalitat ha concedido a la Colegiata de Gandia, en esta relación de subvenciones aprobada por la Conselleria de Cultura dentro del Plan Restaura también obtienen dinero otros cinco municipios de la Safor.

Así, Almiserà y Ròtova reciben 15.000 y 19.829 euros, respectivamente, para elaborar los planes de restauración de los castillos de Vilella y Borró, ambos de origen medieval y con un avanzado proceso de deterioro. El Ayuntamiento de Gandia dispondrá de 9.014 euros para elaborar el plan director de restauración integral de la Torre dels Pares.

Barx se suma a los beneficiarios con 19.892 euros para redactar el inventario y el documento de identificación de los bienes y espacios protegidos del término, mientras que Ador también suma otros 19.829 euros para elaborar su catálogo de elementos protegidos.

Pero es mayor la relación de proyectos que se quedan fuera de estas ayudas, la mayoría de ellos por falta de presupuesto de la Generalitat. Ròtova no verá la ayuda para la estabilización de la estructura del Palau Comtal. Alfauir solicitó intervenir en la rehabilitación del antiguo Forn y Villalonga pretendía actuar en la primera fase, considerada urgente, para consolidar el muro central del alcázar del castillo, también de origen medieval y muy deteriorado.

También se queda sin ayuda la cuarta fase de restauración de las puertas de l’Albacar del castillo de Bairén en Gandia, para la que se habían pedido cien mil euros, o la consolidación de la Torre Portal en el castillo de Rebollet, en la Font d’en Carròs, que ya va por su novena fase de intervención.

Potries se queda sin el dinero para la segunda fase del proyecto de consolidación e integración paisajística del Calvari, y Almoines también tendrá que esperar para ejecutar el proyecto de restauración de la nave más antigua de la fábrica Lombard.

Xeraco ha visto denegada la solicitud para la segunda fase de restauración y consolidación de la Torre de Guaita, y tampoco Tavernes de la Valldigna ha tenido suerte en su petición para financiar el proyecto de restauración en piedra seca del camino dels Amoladors, que asciende a la Serra de les Creus.

La parroquia de Beniarjó ha visto desestimada la ayuda para la restauración de las pinturas de la iglesia de Sant Joan Evangelista, y en Guardamar de la Safor se desestima la petición del propietario de la Casa Senyoriu, también llamada Casa Gran, para su restauración.