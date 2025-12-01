El Atlético Club Gandia exhibe su gran nivel en la Copa del Rey y la Copa de la Reina

El Atlético Club Gandia de Halterofilia regresa de Pamplona con dos resultados enormes y el sentimiento de haber competido como un auténtico equipazo. El equipo femenino sube al podio al clasificarse tercero en la Copa de la Reina, a un suspiro del segundo puesto. Los hombres rozan los puestos de honor con una cuarta posición, a solo 0,8 del podio y a 1,6 del subcampeonato.

Ambos equipos estuvieron peleando la segunda plaza hasta el final en la competición disputada en Pamplona, en una de las ediciones más igualadas que se recuerdan. Los números hablan por si solos.

El AC Gandia fue también protagonista por ser uno de los dos clubs con más representación del fin de semana: deportistas, compañeras, compañeros, técnicos, directiva y familiares empujando juntos. Un grupo unido, ambicioso y orgulloso de lo que construye cada día.

Los chicos que compitieron fueron Yonni Boulet, Javier Gamboa, Kike Sánchez, Vicente Bernabéu y Michael Otero, con Mario Corado y Álvaro Casaro como reservas.

En féminas lo hicieron posible Joana Leong, Carmen Gallardo, Martina Gramajo, María Mahiques y Martina Gene, mientras que Yennifer Valor y Yerena Mayo completan la convocatoria como reservas.

La expedición oficial gandiense la completaron Yolanda Aparici, José Andrés Ibáñez, Cristina García y Lola Martínez, responsables de la preparación y planificación deportiva del club en esta competición, así como la directiva Raquel Marco.

La entidad gandiense cierra una grandísima temporada.