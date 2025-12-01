Beniflà homenatja a Patri Martí Ramiro, campiona de la Copa Caixa Popular de raspall professional
L'Ajuntament, en nom del poble, reconeix a l'esportista local pel seu gran èxit
L’Ajuntament de Beniflà ha celebrat un acte de reconeixement a la seua veïna, Patri Martí Ramiro, per a celebrar el triomf aconseguit en guanyar la Copa Caixa Popular Diputació de València de raspall professional.
Esta era la primera temporada en el circuit professional per a Patri, qui va debutar en setembre d’enguany en esta categoria tot i que venia de guanyar, en la temporada anterior, el Circuit de Raspall sub23 de rendiment. Eixa va ser la clau per a fer el bot a professional.
Patri ha format equip junt amb Ana Puertes i Natàlia Argente. totes tres en representació de l’Ajuntament de Rafelbunyol i han destacat per una temporada marcada per la regularitat en la qual han eixit invictes de totes les partides disputades durant estos tres mesos.
La final, que es va disputar al Trinquet el Rullo, de Riba-roja, va transcórrer molt igualada per l’alt nivell de les sis pilotàries. Finalment, la jugadora de Beniflà, junt amb les seues companyes, van aconseguir imposar-se en un 25-20, proclamant-se així vencedores de la Copa Caixa Popular de raspall femení professional 2025.
Per esta fita, l’Ajuntament de Beniflà ha volgut reconèixer l’esforç de Patri, celebrant una recepció en la qual l’alcalde, Borja Gironés, ha fet entrega a la jugadora d’un diploma acreditatiu i li ha imposat la insígnia del poble. Martí, per la seua part, ha obsequiat el consistori amb la samarreta que portava en la final, signant-la amb una dedicatòria.
La jugadora ha estat acompanyada de familiars i amics, així com de bona part del veïnat de Beniflà que s’han apropat per a felicitar-la en persona. Després de l’acte han pogut intercanviar impressions i conversar, tots els assistents, en el vi d’honor que s’ha celebrat en les mateixes instal·lacions de l’ajuntament.
Des de l’Ajuntament de Beniflà continuarem impulsant i promocionant la pràctica de l’esport entre tots els veïns i veïnes, especialment els més joves, per a poder seguir celebrant fites com ara la de Patricia Martí Ramiro. Per això, aprofitant l’acte, l’alcalde de la localitat ha anunciat que el consistori està treballant en la creació d’una línia d’ajudes per als esportistes del municipi.
