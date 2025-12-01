El Club de Rem Cia Gandia sube al podio en el Autonómico de remo en banco fijo

Santa Pola ha sido la sede del Campeonato de la Comunitat Valenciana de Fondo de Remo en Banco Fijo, una cita marcada por la intensidad, la técnica y el alto nivel competitivo de los equipos participantes.

Entre los participantes destacaba el equipo absoluto femenino del Club de Rem Cia Gandia, que ha brillado con fuerza, subiendo al podio como tercer clasificado. Un resultado que refleja el trabajo constante que el equipo viene realizando en los últimos meses y que consolida su presencia entre los equipos más sólidos del ámbito autonómico.

Las remeras gandienses han exhibido su ilusión, ganas y una mejora continua que se hace notar en cada regata. Su actitud dentro y fuera del agua demuestra que la perseverancia y el compañerismo siguen siendo sus señas de identidad. Un podio más que merecido y un impulso motivador para afrontar los próximos retos de la temporada.