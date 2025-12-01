El Club de Rem Cia Gandia sube al podio en el Autonómico de remo en banco fijo
El equipo absoluto femenino de la entidad es tercero en Santa Pola
Santa Pola ha sido la sede del Campeonato de la Comunitat Valenciana de Fondo de Remo en Banco Fijo, una cita marcada por la intensidad, la técnica y el alto nivel competitivo de los equipos participantes.
Entre los participantes destacaba el equipo absoluto femenino del Club de Rem Cia Gandia, que ha brillado con fuerza, subiendo al podio como tercer clasificado. Un resultado que refleja el trabajo constante que el equipo viene realizando en los últimos meses y que consolida su presencia entre los equipos más sólidos del ámbito autonómico.
Las remeras gandienses han exhibido su ilusión, ganas y una mejora continua que se hace notar en cada regata. Su actitud dentro y fuera del agua demuestra que la perseverancia y el compañerismo siguen siendo sus señas de identidad. Un podio más que merecido y un impulso motivador para afrontar los próximos retos de la temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- La calle olvidada de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes