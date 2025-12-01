El CV Gandia firma un doblete triunfal en una nueva jornada del Autonómico alevín

Los equipos alevín masculino y alevín femenino del Club Voleibol Gandia afrontaron una nueva jornada del Campeonato Autonómico, dejando una vez más constancia del gran nivel deportivo y formativo que les caracteriza.

El alevín masculino logra el pleno de victorias. El equipo disputa dos encuentros en los que mostró una gran solidez tanto en ataque como en defensa. Lograron imponerse por 2-0 en ambos partidos, enfrentándose al CV Xàtiva y al CV Picassent.

Con estos resultados, el equipo mantiene una trayectoria impecable en la presente fase del campeonato con un total de 5 victorias en 5 encuentros disputados, cediendo solo 1 set hasta la fecha. El buen trabajo colectivo, la regularidad en el juego y la concentración en los momentos clave han sido determinantes para mantener su condición de invictos. Al mando de su entrenador Benjamín Pantorrilla

El alevín femenino suma tres nuevos triunfos, firmando también una jornada extraordinaria. Las jugadoras del CV Gandia se enfrentaron a CVP Bellreguard, CV VAO Ontinyent y CV Xàtiva Rosa, saldando todos los encuentros con victoria.

Gracias a este nuevo pleno, el equipo femenino acumula ya 6 victorias en 6 partidos, demostrando una gran evolución técnica y una notable madurez competitiva para su categoría. El compromiso y la intensidad mostrada por las jugadoras han sido claves para seguir avanzando con paso firme en la competición. Al mando están sus entrenadores Santiago Escanés y Iván Coll.