Empate final en un trepidante derbi en La Plana entre el CE la Font y el CF Simat

El Municipal de La Plana ha acogido este fin de semana el derbi saforense entre el CE la Font d'en Carròs y el CF Simat, correspondiente a la 11ª jornada de la Liga en Primera FFCV.

El empate final, 1-1, puede que haga justicia a lo visto porque ambos equipos brindaron un vibrante partido con alternativas de juego y ocasiones. Los dos merecieron ganar y ninguno la derrota.

Los fonteros se quedan en mitad de la tabla y los de la Valldigna siguen, punto a punto, en busca de su gran objetivo de la permanencia.

El CF Gandia, por su parte, no está fino y sufre en l'Alcúdia la tercera derrota de la temporada en un partido en el que no materializó sus opciones, 1-0, aunque se mantiene a 3 puntos del líder CD Dénia.