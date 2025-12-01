Empate final en un trepidante derbi en La Plana entre el CE la Font y el CF Simat
El CF Gandia sufre en l'Alcúdia la tercera derrota de la temporada en la Liga de Primera FFCV
Gandia
El Municipal de La Plana ha acogido este fin de semana el derbi saforense entre el CE la Font d'en Carròs y el CF Simat, correspondiente a la 11ª jornada de la Liga en Primera FFCV.
El empate final, 1-1, puede que haga justicia a lo visto porque ambos equipos brindaron un vibrante partido con alternativas de juego y ocasiones. Los dos merecieron ganar y ninguno la derrota.
Los fonteros se quedan en mitad de la tabla y los de la Valldigna siguen, punto a punto, en busca de su gran objetivo de la permanencia.
El CF Gandia, por su parte, no está fino y sufre en l'Alcúdia la tercera derrota de la temporada en un partido en el que no materializó sus opciones, 1-0, aunque se mantiene a 3 puntos del líder CD Dénia.
