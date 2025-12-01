Fallece Josep Martínez Moncho, exalcalde de Guardamar de la Safor

Josep Martínez Moncho, que fue alcalde de Guardamar de la Safor durante tres legislaturas, entre los años 2003 y 2025, ha fallecido la tarde de este lunes, según acaba de informar el consistorio en sus redes sociales.

Martínez Moncho, militante sucesivamente de las formaciones valencianistas que hoy integran Compromís, no fue solo un político peculiar, sino también un hombre siempre ligado a la causa del nacionalismo valenciano. Era igualmente hermano del escritor y profesor Joan M. Monjo, uno de los protagonistas del renacimiento cultural que se desarrolló en Gandia y la Safor desde los últimos años del franquismo.

El exalcalde, que deja esposa y un hijo, se lanzó definitivamente al mundo de la política en las instituciones a partir de 2003, logrando tres mayorías absolutas consecutivas en Guardamar de la Safor. Para entonces este era el pueblo más pequeño de la comarca, y a él le tocó el desarrollo de la zona de la playa, lo que produjo un cambio muy significativo. También está en su haber el cambio de nombre, al añadir '"de la Safor" al topónimo para evitar confusiones con la otra Guardamar valenciana, la del Segura, o la construcción del nuevo ayuntamiento, entre otros muchísimos proyectos.

En sus últimos años como alcalde se vio envuelto en una causa judicial por la que fue imputado, lo que le impidió volver a presentarse a las elecciones de 2015. La querella, sin embargo, fue posteriormente archivada sin consecuencias para quien fue injustamente acusado de prevaricación.

El entierro tendrá lugar este martes, 2 de diciembre, a las 12.30 horas, en la Iglesia de Sant Joan Baptista de Guardamar de la Safor, la localidad en la que vivía. El ayuntamiento ha transmitido el pesar a todos sus familiares y allegados.