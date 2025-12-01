Gandia inicia la obra del primer parque inundable tras la catástrofe de la dana

Desde la catastrófica dana que arrasó varias comarcas valencianas el 29 de octubre del año pasado se ha venido hablando de proyectos que se pueden ejecutar para prevenir, en la medida de lo posible, los desbordamientos de cauces que esas lluvias torrenciales causan. Una de estas actuaciones, que incluso se ha puesto de moda, son los parques o áreas inundables. Es decir, espacios que, ante una crecida del caudal, se llenan de agua, de manera que reducen el volumen del eventual desbordamiento, e incluso pueden llegar a evitarlo.

El barranco, a su paso por el casco urbano de Beniopa, con el puente colgante al fondo. | JOSEP LLUÍS RUFAT

La Conselleria de Territorio ya está impulsando la redacción de proyectos de este tipo, pero en Gandia se han adelantado. El Ayuntamiento de esta ciudad ha iniciado esta misma semana la construcción del parque inundable que se va a situar justo a la entrada del casco urbano siguiendo el curso del barranco de Beniopa. Esa vía fluvial sigue siendo la más peligrosa cuando llueve torrencialmente y es objeto de un ambicioso plan para actuar en toda su cuenca con el fin de prevenir desbordamientos e inundaciones.

El parque inundable que ahora ha visto iniciadas las obras se proyectó hace varios años, junto a muchas otras actuaciones, y se sitúa justo en las inmediaciones del colegio Los Naranjos, en la salida de Gandia hacia Marxuquera y Barx. El ayuntamiento adquirió allí una superficie agrícola de 16.500 metros cuadrados llena de naranjos y otros árboles que ahora se están cortando. Después se retirarán cientos de camiones de tierra, que se aprovechará posteriormente, para dejar un hueco capaz de retener hasta 45.000 metros cúbicos de agua. Ese volumen, unido a un efecto reductor de la velocidad del caudal, contribuirá a minimizar el riesgo de las inundaciones a ambos lados del barranco de Beniopa.

Es posible que pasen años, o décadas, sin que vuelvan a producirse lluvias de la intensidad y duración suficientes para superar los pretiles del barranco, especialmente a su paso por el área urbana de Gandia, y por eso el diseño de la obra ha contemplado el concepto de parque público. El acondicionamiento de la obra, que deberá estar concluida este verano, incluye la plantación de vegetación de ribera y elementos de disfrute ciudadano porque, al igual que ocurre con el cauce del barranco, casi siempre estará completamente seco. Solo cuando la lluvia comience a preocupar y el caudal vaya subiendo se tendría que desalojar toda la zona, y es ahí cuando entraría la función laminadora de la avenida.

Gandia diseñó este Plan Director del Barranco de Beniopa antes de la dana, y entre otras muchas actuaciones contempla otros dos grandes parques inundables, uno a la altura de la Casa del Cigró y otro junto al camino de l’Alqueria de Rubio que frenaría el caudal del barranco de les Coves, afluente del de Beniopa. Con esos tres sistemas operativos, además de llevar a cabo reforestaciones intensas que retienen agua de lluvia y la ampliación del cauce en varios tramos, se dará un gran paso en la «pacificación» del barranco.

Todo el proyecto, de más de dos millones de euros, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y está financiado por la Unión Europea.