La Generalitat se reconcilia con la Colegiata con una ayuda de 144.280 euros

Por fin la Generalitat Valenciana ha concedido una subvención significativa en la cuantía económica para sumarse al interminable proceso de restauración y mejora del edificio de la Colegiata de Gandia. Ha sido a partir del Plan Restaura de la Conselleria de Cultura, y la cantidad asignada se eleva a los 144.280 euros.

Con ese dinero, del que será beneficiaria la Fundación que dirige las obras de restauración, se va a acometer el trabajo redactado por el arquitecto Jesús Roche destinado a acabar con las filtraciones y las humedades que sufre la fachada norte del templo gótico, la que da a la zona del Fossar.

Esta es una obra considerada urgente. De hecho, el sacerdote Francisco Llorens, delegado de Comunicación de la Colegiata, protagonizó este verano una comparecencia para detallar, en un tono un tanto dramático, los muchos problemas que estaban generando las intensas lluvias en ese histórico edificio. Durante la visita posterior, Llorens enseñó las piedras que se iban desprendiendo de los muros debido, según señaló, a esa filtración constante de agua.

La Colegiata de Gandia ha sido el monumento de la Safor más beneficiado por la última resolución del Plan Restaura de la Conselleria de Cultura y, en cierta medida, salda la deuda que la Generalitat mantiene con el templo porque, como se ha dicho en muchas ocasiones, el ayuntamiento tuvo que poner 150.000 euros para restaurar el campanario que fueron prometidos por la Administración autonómica y que nunca se han entregado.

Este dinero se suma a otras cantidades más pequeñas, también destinadas a la Colegiata, para reelaborar el Plan Director de Restauración y para actuar en el grupo escultórico de la Trinidad, según ha revelado este lunes el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler.

Soler destacó que, con este Plan Restaura, Gandia está «entre los 15 municipios valencianos que más ayudas reciben», defendiendo así a la Generalitat de las muchas críticas que ha recibido en los últimos meses por la escasa aportación económica que hasta ahora había recibido el monumento gandiense. Estos 144.280 euros se suman a los 150.000 que el Consell otorgó para el campanario cuando Ximo Puig era presidente, en la pasada legislatura, y hay que remontarse al año 2008 para encontrar una ayuda de casi un millón de euros que sirvieron para restaurar la bóveda, en su parte interior y exterior, y otros elementos de la iglesia gótica gandiense.

Víctor Soler ha señalado que, desde su cargo como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gandia y como secretario primero de la Mesa de les Corts Valencianes, había asumido «un compromiso personal» para que la Generalitat contribuyera económicamente al proceso de restauración de la Colegiata. «Desde València yo también trabajo para Gandia», concluye Soler, en un claro mensaje político lanzado a quienes le acusan de centrarse en les Corts y olvidarse de su ciudad.