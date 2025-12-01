El CR Inter Alpesa pierde por 5 a 30 contra el líder Akra Bárbara de Alicante CR
Los de "interpobles" toman buena nota de la derrota
Pepe Juan
El gran partido de la jornada en 1ª Territorial entre el segundo clasificado, Club Rugby Inter Alpesa "A", y el líder, Akra Bárbara de Alicante CR, se jugó en el Municipal Juan Palomares de Cullera.
Los hombres de Guillermo Ahuir salieron muy conscientes de lo que estaba en juego y en el minuto 8, Héctor Chonet, conseguía un ensayo para el Inter Alpesa, que no consiguieron transformar.
Siguió un juego frenético por ambos equipos, y aunque los locales estuvieron a punto de ensayar en algunas ocasiones, no consiguieron materializar esa presión. El Akra, poco a poco se fue sacudiendo la presión de encima, y en el minuto 33, en una bonita jugada, conseguían su primer ensayo que transformaron, y en el 38, trasformaron un PC, llegando al descanso con un resultado abierto de 5 a 10.
En la segunda parte, hubo gran parte del tiempo entre un campo y otro, con oportunidades para ambos equipos, con la diferencia, que el Inter Alpesa tuvo algunos errores que aprovechó el equipo visitante. No le salían bien las cosas al Inter Alpesa y en el minuto 64 y 70, el Akra que consiguió llegar más entero a los minutos finales, conseguía dos ensayos, que sumado a un PC, se llegó al final del partido con el resultado de 5 a 30.
El Akra Bárbara demostró por qué va líder, y el Inter Alpes, tomó nota para las cosas a mejorar para el partido de vuelta.
En la próxima jornada, el Inter Alpesa visita a la Universidad Católica de Valencia.
