El CR Inter Alpesa pierde por 5 a 30 contra el líder Akra Bárbara de Alicante CR

El gran partido de la jornada en 1ª Territorial entre el segundo clasificado, Club Rugby Inter Alpesa "A", y el líder, Akra Bárbara de Alicante CR, se jugó en el Municipal Juan Palomares de Cullera.

Los hombres de Guillermo Ahuir salieron muy conscientes de lo que estaba en juego y en el minuto 8, Héctor Chonet, conseguía un ensayo para el Inter Alpesa, que no consiguieron transformar.

Siguió un juego frenético por ambos equipos, y aunque los locales estuvieron a punto de ensayar en algunas ocasiones, no consiguieron materializar esa presión. El Akra, poco a poco se fue sacudiendo la presión de encima, y en el minuto 33, en una bonita jugada, conseguían su primer ensayo que transformaron, y en el 38, trasformaron un PC, llegando al descanso con un resultado abierto de 5 a 10.

En la segunda parte, hubo gran parte del tiempo entre un campo y otro, con oportunidades para ambos equipos, con la diferencia, que el Inter Alpesa tuvo algunos errores que aprovechó el equipo visitante. No le salían bien las cosas al Inter Alpesa y en el minuto 64 y 70, el Akra que consiguió llegar más entero a los minutos finales, conseguía dos ensayos, que sumado a un PC, se llegó al final del partido con el resultado de 5 a 30.

El Akra Bárbara demostró por qué va líder, y el Inter Alpes, tomó nota para las cosas a mejorar para el partido de vuelta.

En la próxima jornada, el Inter Alpesa visita a la Universidad Católica de Valencia.