La jornada autonómica alevín inunda el CEIP Joan XXIII del mejor voleibol de la Comunitat Valenciana
El anfitrión CV Arenas Gandia vuelve a demostrar su gran capacidad organizativa
Ni la amenaza de lluvia, ni la ausencia de un pabellón o instalaciones similares han parado al CV Arenas Gandia en su objetivo de mostrarse al mundo del voleibol como un club de gran potencial organizativo. Y es que, nuevamente, una jornada autonómica alevín inundó el CEIP Joan XXIII del mejor voleibol de la Comunitat Valenciana.
En esta ocasión, los mejores equipos de clubes como Bellreguard, el Real de Gandia, Ontinyent, Gandia, Xàtiva y el propio CV Arenas, desarrollaron la segunda jornada de su grupo de competición. En definitiva mucho voleibol y más de 500 personas que dieron vida al Grau una fría mañana de domingo.
Todo un gran evento al que se le sumó la disputa del partido cadete femenino del club. Un CV Arenas Hotel Gandia que recibía al CV Torrent y que después de ir venciendo por 2-0 vio como los nervios le llevaron a perder por 2-3 un partido que por nivel de equipos nunca debió salir del Grau.
Como previa, el sábado, en el mismo centro, se disputaron partidos escolares de los equipos de base, mientras los alevines chicos se desplazaron a Xàtiva para disputar su jornada autonómica con un balance de 7 puntos sobre 9 posibles antes Valencia, Catarroja y Picassent. Este resultado los mantiene en lo alto de su grupo pese a ser un equipo muy joven.
