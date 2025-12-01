OPINIÓN
La Màgia de la Música
Una trobada en el Centre d'Acollida Sant Francesc d'Assís
Jordi Estellés Carrasco
El passat estiu, després d'un curs escolar particularment exigent i complicat, vaig decidir dedicar part de les meues vacances a una causa que sempre m'ha apassionat: el voluntariat. Em vaig dirigir a diversos centres i fundacions pròximes, buscant no sols brindar suport, sinó també aprendre de les històries i vivències d'aquells que es troben en situacions vulnerables. Va ser en aquest context on vaig descobrir el Centre d'Acollida Sant Francesc d'Assís de Palma de Gandia, un lloc que irriga esperança i solidaritat en un món desmesurat.
Des del primer moment en què vaig arribar, la cordialitat i calidesa del seu personal em van sorprendre gratament. Toni i els germans franciscans treballen incansablement per a crear un ambient de confiança i respecte, però el que realment destaca és la tasca desinteressada dels voluntaris, els qui ofereixen no sols atenció, sinó també amor i comprensió a cadascun dels membres d'aquesta comunitat.
Les meues visites van començar a mitjan juliol i l'hospitalitat amb la qual vaig ser rebut va superar totes les meues expectatives. El meu paper com a voluntari consistia a facilitar dinàmiques de grup, interactuar i escoltar. Els contava sobre la meua vida personal i la meua experiència com a docent, mentre ells compartien les seues històries, les seues lluites i els seus somnis. Va ser un veritable intercanvi d'aprenentatges, un diàleg enriquidor que em va deixar lliçons valuoses que guarde en la meua memòria.
A mesura que passaven els dies, la connexió amb els usuaris del centre es feia més fort. Un matí, durant una de les nostres tertúlies, va sorgir un tema que va encendre l'espurna en tots: la música. Cadascun d'ells va començar a compartir quines cançons els inspiraven i quins artistes els portaven els millors records. Era palpable l'emoció en els seus rostres en parlar d'aquelles melodies que ressonaven en els seus cors. Va ser en eixe moment que vaig decidir compartir amb ells la meua passió per un cantant específic, Pep Gimeno "Botifarra". Conegut per la seua incansable preservació del llegat musical de la nostra terra, Botifarra no sols recopila cançons antigues, sinó que també infon en elles un sentit de pertinença i nostàlgia. Els vaig prometre que faria tot el possible per a que Pep vingués a conèixer-los en persona, sense imaginar que aquesta promesa es transformaria en realitat tan ràpidament.
La visita de Pep Gimeno "Botifarra" al centre d'acollida no va ser només un esdeveniment musical; fou una celebració a la vida, a la cultura i a la resiliència. No sols ha compartit la seua música, sinó també la seua història, les seues arrels i el seu indestructible amor pel folklore valencià. Estava segur que les seues cançons els tocarien l'ànima, els faria ressonar els seus cors i els crearia un record inesborrable.
Aquesta trobada ha sigut una oportunitat singular, no sols per als usuaris del centre, sinó també per a fer arribar un missatge a la societat en general . La música té la capacitat de traspassar barreres, d'elevar esperits i de fomentar l'esperança. En un món que sovint se sent dividit i marcat per dificultats, moments com aquest ens recorden la importància de l'empatia, la solidaritat i la connexió humana.
Passar pel centre d'acollida Sant Francesc d'Assís ha sigut una experiència transformadora. He aprés que en cada història hi ha una lliçó i en cada somriure, una llum d'esperança. La música de Pep Gimeno "Botifarra" serà una poderosa eina per a unir encara més a aquest grup divers i vibrant. Estava ansiós per veure les seues reaccions, per escoltar els seus riures i, sobretot, per compartir junts aquest instant màgic.
Encara em dura l’emoció del moment. Celebrarem no sols la música, sinó també la comunitat, la unitat i la capacitat de trobar bellesa fins i tot en les circumstàncies més desafiadores. Al final del dia, el que importa, són les connexions que formem i les memòries que creguem junts i estic agraït per cada moment viscut en aquest viatge de voluntariat. Fer voluntariat no sols beneficia als qui reben ajuda, sinó que també enriqueix la vida dels qui donen el seu temps i esforç. És fonamental apel·lar a la ciutadania perquè s'involucre i contribuïsca a construir societats més solidàries i justes.
Agraïsc a Pep Gimeno la seua hospitalitat. Sempre és fidel a complir desitjos. I aquesta vegada ho ha fet millor que mai. El llegat de Pep Gimeno “Botifarra” serà immens i el seu afany per millorar les bretxes socials continuarà sent la seua meta. Als germans franciscans i a Toni per l’hospitalitat i el tracte rebut. Ells són exemple diari del que suposa la solidaritat i l’empatia.
A tu, que has prestat interès de llegir fins al final d’aquest l’article. T’anime a que contribuïsques a millorar aquest món. Acosta’t a Palma i visita el centre d’acollida Sant Francesc d'Assís. Ells t’esperen!
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- La calle olvidada de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes