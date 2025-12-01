Mark Tanner e Isabel Ferrer pueden con todos y todas en la XIII Cursa Popular Solidària Beniarjó

Más de 750 corredores y corredoras han participado este pasado domingo en la XIII Cursa Solidària Beniarjó, decimotercera prueba puntuable del Circuit Safor Valldigna Caixa Popular.

Lo más importante de la carrera es que el 20 por ciento de la recaudación de las inscripciones, así como el total de los fondos recaudados gracias a las aportaciones de las empresas colaboradoras, se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ya la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion).

En lo deportivo, Mark Tanner, del Vicky Foods Athletics, e Isabel Ferrer, han sido los triunfadores de la carrera.

Tanner ha corrido los 8 kilómetros en 25 minutos y 20 segundos, a 3,10 de promedio. Por su parte, Ferrer, del Club Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, invierte 28 minutos y 33 segundos en completar la distancia, a 3,34.

El Ayuntamiento de Beniarjó, organizador de la jornada atlética popular, agradece la implicación de las asociaciones locales, el voluntariado, la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, del personal del mismo consistorio y de los comercios y empresas del municipio.

La próxima cita del Circuit Safor Valldigna Caixa Popular es el domingo, 7 de diciembre, en l'Alqueria de la Comtessa. Las inscripciones están abiertas en la web www.crono4sports.es.