El NiE Gandia se adjudica el II Open Máster con récord autonómico incluido

La piscina municipal de Gandia ha acogido este pasado fin de semana el II Open Máster del NiE Gandia con 240 nadadores y nadadoras procedentes de 25 clubes de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.

El NiE Gandia presentó un equipo formado por a 30 nadadores másters: Carles Diaz, Caterina Camps, Santiago Miralles, Miguel Ros, Paco Escrivá, Javier Morant, Lydia Morant, Pilar Martí, Rafa Fernández, Sara Cebrián, Joan Muñoz, Víctor Tella, Victor Moreno, Silvia Vilar, Javier Rodríguez, Carlos Mascarell, Marta San Juan, Paula Aparisi, Borja Sanlorenzo. Carlos Herreros, Sandra Almiñana, Laura Esteban, Gema Doménech, Kirsten Franke, Jordi Bataller, Fran Estellés, Alfred Molina, Maite Bañuls, Borja Cascales y Rubén Huerta.

Entre las participaciones más destacadas figura la presencia de las olímpicas Lydia Morant (actual concejala de Deportes de Gandia y nadadora del club organizador) y Rocío Ruiz (CN Valencia Masters Sedaví), así como la de la explusmarquista nacional Araceli Herráez (CN Oliva).

También merece una mención especial la presencia de los nadadores máster más veteranos del trofeo: Miguel Vidal Galindo, de 83 años, representando al Club Natación Barracudas Torrent, y María Teresa Savall Cotina, de 70 años, del Club Natació Oliva.

Los resultados del campeonato fueron excelentes con la mayoría de participantes mejorando sus marcas personales.

Además, cabe resaltar el récord autonómico conseguido por el relevo máster +120 del NiE Gandia en la prueba 4 x 50 m libres mixto, con un tiempo de 1:45.74. El equipo estuvo formado por Javier Morant (25.51s), Caterina Camps (28.43s), Joan Muñoz (23.87s) y Gema Doménech (27.93s), superando el anterior registro de 1:47.42 establecido por el Club Mediterráneo Valencia en 2020.