Oliva también tendrá su festival: llega el Duna Dorada

Oliva también tendrá su festival de música. Se trata del Duna Dorada, que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en la playa de Terranova-Burguera, en el conocido como Sector 19, y concretamente en la parcela donde el verano pasado se instaló el Summer Market.

El evento, que organiza Black Lotus, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oliva y el patrocinio de Oliva Nova. Fue presentado en rueda de prensa este lunes con la alcaldesa, Yolanda Pastor, el concejal de Turismo, Salva Llopis, el organizador, Duke Abengózar y Pablo Borho, en representación de Oliva Nova.

Los primeros artistas anunciados son El Arrebato, David de María, Ella Baila Sola, Cepeda o Las Ketchup. Hay otros siete cantantes y grupos que se irán desvelando las próximas semanas.

El festival nace, según explicaron, con el objetivo de centrarse en la música de los años 2000 por lo que según los organizadores se dirige fundamentalmente a personas de más de 35 años. Tendrán entrada gratuita los menores hasta diez años acompañados por un adulto. El horario será desde las 19 h hasta las 2.30 h a3 hh el cierre el viernes y el sábado desde las 18 h hasta las 2.30 h a 3 h.

Las personas empadronadas en Oliva tendrán un precio especial si compran su entrada en la preventa, que se iniciará este jueves, 6 de diciembre en la Tourist Info de Oliva a un precio de 20 euros para los dos días del festival. Se entregarán hasta 5 entradas presentando el DNI. El día 8 se abre la venta on line para el público en general a un precio más elevado.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, señaló que “el ayuntamiento siempre ha apostado por eventos de desestacionalización, y ahora sumamos una acción nueva, para nuestra ciudad acciones de este tamaño son importantes", y agradeció a la empresa organizadora y a Oliva Nova, además de todos los departamentos municipales implicados.

Salvador Llopis comentó que "no es solo un festival, sino una gran oportunidad para Oliva en muchos sentidos nos permite poner en valor a Oliva como destino capaz de ofrecer experiencias de calidad más allá del sol y la playa que tantos conocen y valoran, y es una manera de mostrar a toda España y a quienes nos visitan que Oliva es una ciudad moderna y culturalmente viva”.

Aseguró que el evento tendrá un impacto directo en la vida de la ciudad “atraerá visitantes que se alojarán en nuestros hoteles, consumirán en nuestros comercios y restaurantes, y darán visibilidad a nuestros negocios locales. Todo ello contribuye a dinamizar nuestra economía”. Considera que el Duna Dorada “marcará un antes y un después en nuestra ciudad”.

Duke Abengózar confía en que esta primera edición "marque una semilla que vaya creciendo poco a poco, como en otros festivales que hemos pasado de dos a cuatro días”.Y vaticina que generará un impacto económico positivo en la ciudad "y dará a conocer la marca de Oliva más allá de los términos cercanos, en fecha fuera de temporada”.

Pablo Borho comentó que “desde Oliva Nova llevamos muchos años trabajando en la desestacionalización, vender el verano es fácil, lo difícil es hacerlo fuera de temporada. Por ello hemos incorporado nuevos deportes y actividades, y esta acción ayuda sobre todo a que se conozca más Oliva”.