La subida del precio del alquiler es el triple en la playa de Gandia que en el centro de la ciudad

La subida del precio del alquiler se ha triplicado en la playa de Gandia respecto del centro de la ciudad en el último año, según el último informe publicado para el mes de noviembre por la web Idealista, basándose en los datos de sus anunciantes.

Así, mientras que en la playa de Gandia la subida anual es del 15%, con un precio medio de 9,7 euros/m2, en el centro es del 5,5%, con 8,3 euros el metro cuadrado. El incremento medio para toda la ciudad es del 10%, con un precio medio de 9,2 euros el metro cuadrado.

En España, según este mismo indicador, noviembre se cerró con una subida interanual del precio del alquiler del 9,9% y se establece en 14,6 euros/m2. Este dato supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6% con respecto al último mes.

En Gandia cabe matizar que, por su condición de destino turístico y universitario, se produce una dualidad en el mercado inmobiliario de forma que la playa siempre ha funcionado a parte.

Ahora bien, respecto de alquiler, en los últimos años, y ante la escasez de vivienda, ha proliferado la tendencia de repartir el año en dos tipos de inquilinos: de septiembre a junio, donde tradicionalmente el apartamento se alquilaba para estudiantes, ahora también se ha ampliado a clientes en general, y en los meses de verano a turistas, llegando incluso a duplicar la renta.

Esto es una muestra más de que ser propietario de una vivienda en Gandia es muy rentable, algo en lo que también se fijan los inversores, algunos llegados de países como Lituania para rehabilitar edificios que se quedaron parados tras la crisis del ladrillo desatada en 2008.