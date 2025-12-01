A la tercera es la vencida: el Corriol Oliva Tennis Taula triunfa en 1ª Nacional

A la tercera fue la vencida y el Corriol Oliva Tennis Taula gana un duelo en 1ª Nacional gracias al desempate en la modalidad de dobles. Y gana frente a un rival directo en la lucha por la salvación.

Hasta Cataluña se desplazaron una vez más los olivenses Víctor Pellicer, Miguel Jordá, Enric Malonda y David González para disputar una nueva jornada maratoniana con tres durísimos enfrentamientos frente al líder y tercer clasificado de la liga, Daruma Lluïsos Gracia y CTT l’Hospitalet, respectivamente y por último el domingo por la mañana frente al CTT Barcelona.

Derrotas claras por 5 a 1 y 4 a 2 frente a los primeros y victoria agónica en el último enfrentamiento por 3 a 4 gracias a la pareja de dobles formada en esta ocasión por Pellicer y Jordá en un partido crucial y decisivo que les permite mantenerse en la parte media de la tabla con cierta distancia respecto a los puestos de descenso. Más significativa si cabe esta victoria gracias al dobles tras dos derrotas consecutivas en jornadas previas también por esta modalidad.

Los olivenses y sus rivales, antes del enfrentamiento de 2ª Nacional / CE Corriol Oliva

Más plácida fue la jornada para los jugadores olivenses de 2ª Nacional: Víctor Parra, Zhihao Zhang, Pau Beneyto y Hugo Abellán en su partido del sábado como locales en la Sala Pierre Guitart frente al CTT Santísimo Salvador de Onda, que cerraron con una sólida victoria por 4 a 2 que les mantiene en una muy sorprendente segunda posición en la clasificación.

Este fin de semana descansaron los equipos que compiten en categorías autonómicas.