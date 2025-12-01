A la tercera es la vencida: el Corriol Oliva Tennis Taula triunfa en 1ª Nacional
El equipo olivense de 2ª Nacional logra una plácida victoria en su campeonato
A la tercera fue la vencida y el Corriol Oliva Tennis Taula gana un duelo en 1ª Nacional gracias al desempate en la modalidad de dobles. Y gana frente a un rival directo en la lucha por la salvación.
Hasta Cataluña se desplazaron una vez más los olivenses Víctor Pellicer, Miguel Jordá, Enric Malonda y David González para disputar una nueva jornada maratoniana con tres durísimos enfrentamientos frente al líder y tercer clasificado de la liga, Daruma Lluïsos Gracia y CTT l’Hospitalet, respectivamente y por último el domingo por la mañana frente al CTT Barcelona.
Derrotas claras por 5 a 1 y 4 a 2 frente a los primeros y victoria agónica en el último enfrentamiento por 3 a 4 gracias a la pareja de dobles formada en esta ocasión por Pellicer y Jordá en un partido crucial y decisivo que les permite mantenerse en la parte media de la tabla con cierta distancia respecto a los puestos de descenso. Más significativa si cabe esta victoria gracias al dobles tras dos derrotas consecutivas en jornadas previas también por esta modalidad.
Más plácida fue la jornada para los jugadores olivenses de 2ª Nacional: Víctor Parra, Zhihao Zhang, Pau Beneyto y Hugo Abellán en su partido del sábado como locales en la Sala Pierre Guitart frente al CTT Santísimo Salvador de Onda, que cerraron con una sólida victoria por 4 a 2 que les mantiene en una muy sorprendente segunda posición en la clasificación.
Este fin de semana descansaron los equipos que compiten en categorías autonómicas.
