La UD Oliva se escapa del pelotón y el Villalonga CF es el único que le sigue a cierta distancia

La UD Oliva continúa siendo, una semana más, el mejor equipo de la Liga en el grupo sexto de Segunda FFCV. El equipo de Joano Fuster firma un nuevo triunfo, esta vez en Orba por 1-2, y lidera invicto la competición con 31 puntos merced a 10 victorias y 1 empate en las once jornadas disputadas hasta la fecha.

El único que le sigue, eso sí, a 7 puntos, es el Villalonga CF, que también está cuajando una gran campaña. Los "lloberos" ganan a la UD Beniopa 0-2 y suman 24 puntos con un balance de 7 victorias, 3 empates y una única derrota.

En otros encuentros de esta jornada, la UE Benifairó pierde 3-2 en Gata de Gorgos; el CE Ròtova y el Real de Gandia CF empatan 2-2; el CF Bellreguard sale goleado de Cullera, 7-1; Portuarios Disarp y Miramar igualan, 2-2, y el Daimús CF endosa un 4-0 al Safor CF Gandia "A".