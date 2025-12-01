La UD Oliva se escapa del pelotón y el Villalonga CF es el único que le sigue a cierta distancia
Los dos clubes de la Safor mandan en la Liga de Segunda FFCV
La UD Oliva continúa siendo, una semana más, el mejor equipo de la Liga en el grupo sexto de Segunda FFCV. El equipo de Joano Fuster firma un nuevo triunfo, esta vez en Orba por 1-2, y lidera invicto la competición con 31 puntos merced a 10 victorias y 1 empate en las once jornadas disputadas hasta la fecha.
El único que le sigue, eso sí, a 7 puntos, es el Villalonga CF, que también está cuajando una gran campaña. Los "lloberos" ganan a la UD Beniopa 0-2 y suman 24 puntos con un balance de 7 victorias, 3 empates y una única derrota.
En otros encuentros de esta jornada, la UE Benifairó pierde 3-2 en Gata de Gorgos; el CE Ròtova y el Real de Gandia CF empatan 2-2; el CF Bellreguard sale goleado de Cullera, 7-1; Portuarios Disarp y Miramar igualan, 2-2, y el Daimús CF endosa un 4-0 al Safor CF Gandia "A".
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- La calle olvidada de Gandia
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes