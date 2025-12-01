La UE Tavernes "B" y el Racing Rafelcofer CF mantienen la pugna en cabeza de la Tercera FFCV

La UE Tavernes "B" y el Racing Rafelcofer CF ganan sus partidos en la 11ª jornada de la Liga en Tercera FFCV y mantienen viva la pugna por ser líderes del grupo décimo de la categoría.

Los dos están empatados a 24 puntos tras ganar sus partidos de este fin de semana, los valleros, únicos invictos, por 1-3 ante el Safor CF Gandia "B" tras remontar un 1-0 en contra, y los coferers por 2-1 ante el CE Ròtova "B".

El tercer y cuarto clasificados, Senyera CF y Benirredrà CF, están a 6 puntos, después de descansar los primeros y ganar 1-3 al Villalonga CF "B".

En otros choques de la jornada, el Piles CF vence 2-1 al CF Promeses Sueca "B"; el CF Simat "B" al CE Conde por 4-1 y el CD Xeraco cae 5-0 ante el Pego CF "B".