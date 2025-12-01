La UE Tavernes golea y sigue invicto en la Lliga Comunitat tras doce jornadas

La UE Tavernes se impuso por 4-0 al conjunto castellonense del Alqueries CF con goles de Artur 46', Joan 63', Seral 90' y Héctor 92'. Goleada del equipo vallero, quizás un poco abultada, ante un equipo que no lo puso fácil porque se defendió bien. En la primera mitad, las ocasiones de gol fueron locales, pero se quedaron sin materializar ante un Alqueries CF que se cerraba bien, sin fisuras y complicaba las cosas.

La segunda mitad se presentaba emocionante porque el equipo de "Tomaca" no podía dejar escapar ni un punto. En el primer minuto de la reanudación, el cabezazo de Artur a la salida de un córner lanzado por Nico significaba el 1-0, que tranquilizó a los locales ante un adversario que abrió líneas en busca del empate, dejando huecos y eso el Tavernes lo aprovechó con llegadas, ocasiones y tres golazos de Joan, Seral y Héctor como tres soles contra un Alqueries que nunca se dio por vencido.

Un Tavernes, que jugará la próxima jornada en el Municipal contra el Requena, y consolida su segunda posición con doce partidos invicto siendo junto al líder CD Acero, intratable hasta el momento con una ventaja de 8 puntos, el equipo más goleador con 25 tantos y el menos goleado con seis en contra.

Una trayectoría que fue premiada por la afición con grandes aplausos al término de los 90 minutos en reconocimiento a su esfuerzo.