El alcalde de Beniflà anuncia el regalo de esta Navidad para sus vecinos

El alcalde de Beniflà, Borja Gironés, del PP, que en diciembre de 2022 fue noticia en medios de comunicación incluso de toda España por regalar jamones a cada familia del pueblo por Navidad, vuelve a entregar un generoso aguinaldo.

Después de que el asunto de los jamones suscitara algunas dudas legales, el año pasado se optó por repartir un cheque al consumo de 100 euros para gastar en productos básicos de alimentación en comercios locales. Esta Navidad no será un bono, sino un ingreso de 150 euros por cada domicilio. Para ello se ha destinado una partida municipal de 17.500 euros.

El alcalde justifica este regalo navideño, que sin duda será una vez más del agrado de vecinos, como una necesidad de "paliar el impacto del incremento de los gastos energéticos y de suministro de agua potable y sus efectos sobre la economía familiar", así como mitigar la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación de los últimos años.

Para acceder a esta ayuda los solicitantes tendrán que estar empadronados en Beniflà antes de solicitarla (no hay un requisito mínimo temporal), ser titulares de los contratos o ser la persona que acredite el pago de los recibos de suministro eléctrico y/o agua potable, y estar al corriente de los tributos municipales. Los interesados disponen de plazo hasta el 15 de diciembre. Se puede pedir de manera presencial en el ayuntamiento o por Sede Electrónica.

La ayuda tiene carácter universal, porque el Gobierno local la ha calculado con el fin de cubrir prácticamente todas las casas de esta pequeña localidad. Estos son unos 120 domicilios, excluyendo las segundas residencias, donde los responsables municipales no creen que la pidan. Ahora bien, Gironés puntualiza que si las solicitudes finalmente exceden el importe de la partida prevista, esos 150 euros se darán en función de la renta de cada familia.

El anuncio, explica Gironés, coincide con el final de año y la proximidad de las fiestas navideñas, pero se suma a una serie de acciones y de ayudas sociales que se han realizado en los últimos meses.

Por ejemplo, la ayuda escolar que cada año se convoca en el mes de septiembre y que subvenciona a la totalidad de los estudiantes de la localidad en función del nivel académico; la bonificación del 15% en el IBI tanto para familias numerosas como para hogares que hayan instalado o instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol; o las ayudas de 500 euros a la natalidad. Además, el Gobierno local está trabajando en una línea de becas para fomentar la práctica del deporte reglado entre sus habitantes.

"Con esta acción el Gobierno confía que los habitantes de Beniflà puedan disfrutar de la Navidad de una manera más holgada y aliviar así el sobreesfuerzo económico que implican estas fechas", señalan fuentes municipales. Es más, el alcalde no descarta el reparto de otros 150 euros el mes que viene con el mismo método "para hacer frente a la cuesta de enero". En febrero de 2023 el ayuntamiento también aprobó un ayuda de 100 euros para pagar la luz.