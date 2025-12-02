El CA Safor Teika sube al podio en el Autonómico Junior de Clubes

El Club d’Atletisme Safor Teika ha competido en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Clubes de la categoría sub20 (júnior) en pista cubierta (Short Track), disputado el pasado domingo en el Palau Luis Puig de València. El equipo femenino fue tercero y el masculino quedó en cuarta posición.

Las chicas quedaron por detrás del CA Playas de Castelló, que fue primero, y del Diputación de València CA, segundo. Por su parte, el podio masculino lo formaron el Atletisme Dianium, primero, Diputación de València C.A, segundo, y el CA Playas de Castelló, que fue tercero.

Las chicas que fueron primeras en sus pruebas son Marina Altur (3.000 ml) y Silvia García-Gasulla en pértiga. Quedó segunda Nubia Gallego en triple salto y Laia Sancho en altura.

Respecto de los chicos quedó primero Carlos Fernández en longitud y fue segundo Marcos García en los 200 metros lisos. Quedaron terceros Stivan Yordanov (60 ml), Salvador Escrivà (400 ml), y Miguel Navarro en triple salto.

El equipo femenino lo formaron Daniela Patón (60 ml), Iris Estruch (200 ml), Salma Gueddar (400 ml), Luisa Pérez (800 ml), Carla Monferrer (1.500 ml), Marina Altur (3.000 ml), Valeria Ferrer (60 mv), Mireia Pérez (longitud), Nubia Gallego (triple salto), Laia Sancho (altura), Silvia García-Gasulla (pértiga) y Cynthia Gómez en peso. El equipo de relevistas 4x400 ml lo formaron Lara González, Laia Sancho, Houda Ayad e Iris Estruch. En los 60 ml fuera de concurso estuvieron Laia Sancho y Houda Ayad.

En el equipo masculino estuvieron Stivan Yordanov (60 ml), Joan Lloret (200 ml), Salvador Escrivà (400 ml), Manel Boluda (800 ml), Juan Carlos Valladolid (1.500 ml), Marcos García (3.000 ml), Carlos Fabra (60 mv), Carlos Fernández (longitud), Miguel Navarro (triple salto), Mark Van Zomeren (altura), Hugo Arbona (pértiga) y Aarón Córcoles, del Garbí, en peso. En los 60 ml fuera de concurso estuvieron Diego Pinto (Garbí), Miguel Hostalet y Joan Gil. El equipo de relevistas 4x400 ml lo formaron Joan Lloret, Carlos Fabra, Joan Gil y Salvador Escrivà.