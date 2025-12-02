Los errores propios condenan al CF Miramar ante el Villarreal CF "C"

El CF Miramar pierde por 2-1 ante el Villarreal CF "C" víctima de sus propios errores. Y es que dos acciones puntuales decidieron el triunfo a favor del conjunto "groguet" en partido de la Liga Autonómica Valenta.

El partido se iniciaba con el equipo local queriendo la posesión de balón pero en campo propio sin inquietar el área rival y sin progresar. Un error de marca en la presión del conjunto miramarino encontraba espacio por fuera y tras un centro las de casa conseguirían adelantarse en el marcador.

El CF Miramar estaba bien situado en el campo y con el paso de los minutos iba robando cada vez más balones y con asociaciones rápidas se acercaba al área rival. Incluso logró empatar el marcador, pero la alegría duraría poco ya que el conjunto local aprovecharía otro error para volver a marcar.

En la segunda parte el equipo miramarino daría un paso adelante y cada vez más asentado en campo contrario no dejaba sentirse cómodo al equipo rival y generaba acercamientos, pero la última toma de decisiones fue determinante para no poder culminar en acciones positivas en el marcador.

A pesar del resultado, el equipo se encuentra anímica y físicamente bien, con fuerza y energía ya que está compitiendo muy bien. El gol fue obra de Ana. El próximo encuentro será el domingo a las 17:15 horas contra la UD Paterna en casa.