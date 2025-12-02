EspañaAtletismo vuelve a contar con Mara Rolli Grau, ahora para el Europeo de Campo a Través

#EspañaAtletismo afrontará el Campeonato de Europa de Campo a Través (Cross) en Portugal el 14 de diciembre con un equipo cargado de talento, ambición y experiencia para mantener su estela histórica en una competición en la que ha logrado subir al podio en, al menos, una categoría en 29 de las 30 ediciones disputadas. El objetivo vuelve a ser pelear por todo, además de defender un valioso oro por equipos. Un total de 40 atletas (20 mujeres y 20 hombres) han sido preseleccionados tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA.

Entre los nombres de la convocatoria de la selección nacional destaca el de Mara Rolli Grau, la atleta de Tavernes de la Valldigna, del equipo Facsa Playas de Castellón, que será internacional por España por segunda vez en su carrera después de haber disputado el Europeo sub20 al aire libre en Finlandia el pasado verano.

De hecho, Mara, a quien entrena y dirige el ex atleta internacional valenciano, José Antonio Redolat, fue finalista continental en 1500 metros y se clasificó sexta. Ahora, debutará en un Europeo de campo a través.

Mara Rolli Grau se ha ganado por derecho propio su inclusión en la lista de #EspañaAtletismo para el Europeo de campo a través como tercera clasificada individual en el Campeonato de España de Clubes disputado en Atapuerca (Burgos) hace dos semanas.

Además, en este 2025 ha corrido dos pruebas más de cross, siendo la triunfadora en el Cross Internacional de Castellón y subcampeona del Cross Itálica en Sevilla.

Si en el Europeo de Portugal es la primera o la segunda clasificada de España tendrá plaza asegurada para ir al Mundial, que se disputará en Estados Unidos el próximo mes de enero.

Mara es una mediofondista formada en el Club Atletisme la Valldigna, que cuenta con un buen palmarés: Fue campeona de España sub16 de los 1.000 metros lisos en pista cubierta y al aire libre, campeona nacional sub16 en los 1.000 m.l. con la selección de la Comunitat Valenciana, así como subcampeona de España sub18 de los 1.500 m.l. en pista cubierta, entre otros logros.

En la última temporada fue finalista en el Campeonato de España absoluto de pista cubierta y ha batido los récords de la Comunitat Valenciana sub20 en 1.500 con 4'26” en pista cubierta y 4'13” al aire libre. Este último crono le valió como mínima para el Europeo sub20, (que estaba en 4'23”) y tercera mejor narca española sub20 de siempre, a pesar de ser todavía de primer año.