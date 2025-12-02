Gracia Pérez debuta con victoria al frente del CF Gandia femenino amateur

En las últimas fechas ha habido cambios en el fútbol femenino amateur del CF Gandia. El hasta ahora entrenador y también durante los últimos años, Vicent Moreno, ha dejado el equipo por motivos personales y su puesto pasa a ocuparlo Gracia Pérez, ex futbolista y actualmente entrenadora.

Gracia Pérez cuenta con un cuerpo técnico en el que David Aparisi y Marc Bou son ayudante y delegado. Los tres se han estrenado en el banquillo blanquiazul con un triunfo, el segundo de la temporada y el primero fuera de casa, al ganar por 2-3 en el campo del Rojales CF "B".

Este resultado permite a las gandienses sumar 6 puntos y, aunque figuran en la penúltima posición del grupo III de Primera Regional Valenta, están a 3 puntos de mitad de tabla. El objetivo de la permanencia está muy vivo cuando solo se llevan 7 de 26 jornadas disputadas.

El próximo compromiso del CF Gandia en la Liga Valenta es el domingo, 7 de diciembre, en el estadio Guillermo Olagüe, frente al Racing de San Gabriel, de Alicante. El choque está fijado a las 12 horas y el club gandiense pide el apoyo de la afición para que acuda y anime a las futbolistas de casa porque se enfrentan a un rival directo por la salvación, que ahora mismo es el colista con un solo triunfo en su casillero.