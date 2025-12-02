Gracia Pérez debuta con victoria al frente del CF Gandia femenino amateur
La nueva entrenadora y su cuerpo técnico se estrenan con el primer triunfo fuera de casa y segundo de la temporada
En las últimas fechas ha habido cambios en el fútbol femenino amateur del CF Gandia. El hasta ahora entrenador y también durante los últimos años, Vicent Moreno, ha dejado el equipo por motivos personales y su puesto pasa a ocuparlo Gracia Pérez, ex futbolista y actualmente entrenadora.
Gracia Pérez cuenta con un cuerpo técnico en el que David Aparisi y Marc Bou son ayudante y delegado. Los tres se han estrenado en el banquillo blanquiazul con un triunfo, el segundo de la temporada y el primero fuera de casa, al ganar por 2-3 en el campo del Rojales CF "B".
Este resultado permite a las gandienses sumar 6 puntos y, aunque figuran en la penúltima posición del grupo III de Primera Regional Valenta, están a 3 puntos de mitad de tabla. El objetivo de la permanencia está muy vivo cuando solo se llevan 7 de 26 jornadas disputadas.
El próximo compromiso del CF Gandia en la Liga Valenta es el domingo, 7 de diciembre, en el estadio Guillermo Olagüe, frente al Racing de San Gabriel, de Alicante. El choque está fijado a las 12 horas y el club gandiense pide el apoyo de la afición para que acuda y anime a las futbolistas de casa porque se enfrentan a un rival directo por la salvación, que ahora mismo es el colista con un solo triunfo en su casillero.
