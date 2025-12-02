Ya hay fecha para la apertura del nuevo centro de salud de Oliva

La Conselleria de Sanidad ha anunciado la apertura al público del ansiado centro de salud de Sant Francesc, en Oliva, tras acabar sus obras hace unas semanas y realizados los trabajos municipales para mejorar sus accesos. Será este jueves, 4 de diciembre. El centro está ubicado en la calle Guillermo Pastor Burgalat.

Los usuarios del nuevo centro sanitario olivense, casi la mitad de la población de la ciudad, están siendo informados mediante SMS y por vía postal de que a partir de esa jornada todas las peticiones a los médicos de familia y a los servicios de enfermería que tenían pendientes se trasladarán definitivamente desde el centro de salud Jaume Roig, en la Ronda del Rebollet, hasta este nuevo centro, ubicado junto al Centre Polivalent y el nuevo retén de la Policia Local.

Respecto del acto de inauguración el Gobierno local desconoce todavía quién acudirá por parte de la Consellería de Sanidad, según comentó a este periódico la concejala de Sanidad, Teresa Tur. Sí que está prevista la asistencia de representantes del Departamento de Salud de Gandia y autoridades municipales.

Cabe recordar que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón visitó el centro el pasado 16 de julio y prometió que estaría abierto “antes de finales de año”. Esa visita, en medio de la polémica por la gestión de la dana, generó protestas por parte de un grupo de manifestantes que exigían su renuncia. Mazón calificó las protestas como un "escrache político" y "comité de bienvenida político".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Oliva se vio obligado a cerrar antes de lo previsto las instalaciones del centro de salud de la calle Joaquín Rodrigo, junto al centro social de Sant Francesc, por las filtraciones de agua del edificio y por desprendimientos en la fachada del mismo el pasado 16 de septiembre.

A partir del día siguiente todos los usuarios fueron derivados al centro de salud de Jaume Roig, provocando un gran colapso de pacientes y médicos ubicados en los pocos espacios que se podían utilizar de este centro sanitario, que también tiene sus deficiencias tras abrirse en el año 1989 hace ya 36 años. La primera piedra de ese centro la puso Ernest Lluch, cuando fue ministro de Sanidad, en el solar ubicado en la zona del Rebollet, al norte de Oliva.