El Morer espera otra noche mágica con el choque UD Oliva vs CFUD Calpe
El encuentro de la cuarta ronda de La Nostra Copa está fijado a las 20 horas de este miércoles
La UD Oliva es el líder invicto de la Liga en el grupo sexto de Segunda FFCV con diez triunfos y un empate. El CF UD Calpe es el penúltimo clasificado en el grupo Sur de la Lliga Autonómica con una sola victoria en doce jornadas. Ambos conjuntos se miden en partido único de la cuarta eliminatoria de La Nostra Copa. El choque es a las 20 horas de este miércoles en el Camp El Morer.
Comenta el técnico de la UD Oliva, Joano Fuster, que "somos conscientes de que el CF UD Calpe es un equipo de la Lliga Comunitat, que es verdad que no atraviesa su mejor momento, y que, encima juega el sábado que viene partido de liga por lo que tendrán que realizar rotaciones. Nosotros no tenemos liga el fin de semana próximo y alinearemos a los mejores".
El entrenador olivense dice que "queremos dar la campanada y eliminar a este rival de superior categoría. En la Liga estamos finos, en dinámica ganadora y con mucha confianza. Vamos a intentar aprovecharlo en una noche que queremos que vuelve a ser inolvidable ante nuestra afición".
Los del Morer han eliminado en la Nostra Copa al CEF El Verger en campo ajeno y al CD Dénia y al CF Gandia como locales.
