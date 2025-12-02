Los Moros i Cristians d'Oliva, solidarios contra la enfermedad de Huntington

La Federació de Moros i Cristians d'Oliva ha recaudado 3.567 euros para un proyecto de investigación contra la enfermedad del Huntington que lleva a cabo un equipo dirigido por el doctor Rafael Vázquez en el hospital La Fe de València.

El presidente de la federación, Lluís Gregori, señaló a Levante-EMV que están "muy contentos porque el colectivo que representamos ha estado a la altura en solidaridad por la cantidad total recaudada en el acto de hermandad”.

Cientos de personas disfrutaron de la jornada de confraternización en la calle Governador, donde destacó una exhibición de “caps d’esquadra” con desfiles de las filadas moras y cristianas y la comida del popular “arròs amb fesols i naps” elaborado con las calderas tradicionales por los Festeros de Sant Vicent con la colaboración de Gastroliva. Posteriormente, la fiesta siguió con tardeo y la amenización de la charanga olivense Aureba.

Filà Templaris. / Levante-EMV

El doctor Rafael Vázquez, del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe, lleva más de diez años dedicado a estudiar una enfermedad de Huntington. Vázquez dirige a un grupo que trabaja con el objetivo de mejorar la vida de las personas que conviven con esta enfermedad rara y hereditaria.

Es una patología que se transmite de padres a hijos y afecta al cerebro, provocando movimientos involuntarios y descoordinados, así como cambios en la conducta de los pacientes, ansiedad o depresión y con el tiempo deteriora la capacidad de concentrarse y tomar decisiones.

Actualmente no hay cura y los tratamientos disponibles solo pueden aligerar alguno de sus síntomas. La esperanza de vida suele ser de 15 a 20 años tras su diagnóstico. La apuesta del doctor Vázquez pasa por combinar tratamientos clásicos con terapias más innovadoras, con moléculas diseñadas para proteger las neuronas, una combinación de instrumentos para frenar la enfermedad o retrasar su evolución. Los pacientes suelen ser personas de mediana edad, pero también los hay jóvenes.