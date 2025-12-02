¡Rafeta Díez está de vuelta!: pole, victoria y récord de la categoría

Rafeta Díez vuelve a ganar después de un año muy duro y una mala racha que le ha impedido dar su 100%, hasta el domingo pasado, 30 de noviembre, en el Aspar Circuit de Guadasuar, en una prueba puntuable del Campeonato de la Comunitat Valenciana de Minivelocitat de 80 Centímetros Cúbicos Automáticas.

El piloto de Tavernes de la Valldigna acudía a esta prueba con la intención de probar a fondo su nueva montura, ya que es un circuito muy exigente para las motos de 80 centímetros cúbicos.

Esta nueva montura, ensamblada de cero por su mecánico Juan Gay Castelló Ferrer, de Simat de la Valldina, consta de un chasis de Honda RS de gran premio, muy similar a uno de Moto3, con un motor automático de 80 centímetros cúbicos hecho a manos de Juan.

Tras dos carreras de prueba que dejó al equipo con un sabor agridulce tras dos caídas inoportunas, Rafeta vio que su nueva moto funcionaba, pero no contento con los resultados obtenidos llegó a la prueba de Guadassuar con mucha ansia.

En los entrenamientos cronometrados, Díez se hizo con la "pole", que le permitió salir en la primera posición de parrilla. En carrera, todo salió bien. Rafeta lo tenía claro, "Juan, salgo y me escapo" le dijo a su mecánico momentos antes de apagarse el semáforo. Y así fue, el vallero cruzó la línea de meta en primera posición con nueve segundos y medio de ventaja sobre el segundo clasificado, liderando de principio a fin de la carrera. "Ha vuelto Rafeta" exclamaban Juan y su mánager Ximo Palomares, visiblemente emocionados al final de la jornada.

"Esta carrera me ha llenado de emoción y se la he dedicado a Juan. Me quito el sombrero ante la máquina que me ha fabricado y por todo lo que hace para que esté a punto", comentaba Rafeta, quien dedica la victoria a su padre, el malogrado Rafa Díez, que "nos sigue desde donde esté, ¡va por él!. Quiero agradecer también a mi tío Ximo por acompañarnos y estar siempre con nosotros, a mis ayudantes Denís Canet, Lluch Vidal y Joan Castelló Jr, a mi familia, mi pareja, amigos y a mis patrocinadores", dijo Rafeta entre lágrimas.

Díez agradece el apoyo de Resitec, Gasolinera Landete, Decofer Ferretería, Pub Passarella, Mollaro Moda, Talleres Auta y Bar Ferro.