Tavernes dona la benvinguda al Nadal: L'Ajuntament prepara una programació per a totes les edats
El Pare Noel i els Reis d’Orient protagonitzen els actes més esperats per als més menuts
Tavernes de la Valldigna començarà les festes de Nadal este divendres 5 de desembre amb una jornada plena de propostes familiars que començarà a les 17.30 hores amb activitats per als més menuts a la plaça Major i una degustació de xocolate a les 18 hores. A les 19 hores es procedirà a l’encesa de la il·luminació de la façana de l’ajuntament, una de les novetats del Nadal d’enguany, i mitja hora després, al passeig del País Valencià s’encendrà tota la il·luminació de la localitat. Això sí, serà a la vegada que s’il·lumine l'arbre de Nadal creat pels usuaris i usuàries del centre ocupacional de la Fundació Integra Valldigna. Una festa que anirà acompanyada pel concert de la Coral Marinyén.
Per tercer any consecutiu, Tavernes acull una nova edició del Concurs de Decoració de Façanes, Balcons i Finestres. Els guanyadors de les diferents categories es repartiran 875 euros en vals de compra en els comerços adherits a l’Associació de Comerciants Tavernes.
La programació cultural inclou diverses propostes per a tots els públics. El dilluns 8 de desembre es representarà l’obra "Boira" a la Casa de la Cultura, un espectacle d’il·lustració, dansa i música que ha sigut finalista en els Premis MAX de les arts escèniques.
El dissabte 13 de vesprada tindrà lloc el tradicional Concert de Nadal de corals a l’església de Sant Josep amb la participació de la Coral Marinyén, el Cor XV de Març i el Cor Ventdeveus.
El diumenge 14, el passeig del País Valencià acollirà les Nadales al carrer a càrrec de la SIUM, mentre que a la vesprada a la Casa de la Cultura s’oferirà la representació de l’obra ‘Postals’ de L’Horta Teatre amb l’actriu vallera Verònica Andrés de protagonista.
La programació teatral continuarà diumenge 21 de desembre amb l’obra ‘Akäshia, el viatge de la llum’ a les 18 hores, i la música tornarà a ser protagonista el dissabte 27 de desembre amb el Concert de Nadal de la banda simfònica de la SIUM a l’auditori de la societat musical.
Els joves comptaran també amb una àmplia oferta d’activitats durant les festes, que començaran este dissabte 6 de desembre amb la Survival Zombie.
El dissabte 20 de desembre se celebrarà el taller Fluor Art a l’InfoJove, mentre que els dies posteriors es duran a terme activitats esportives i d’oci com el Bubble Soccer el dia 23 al camp d’esports del Vergeret, ‘l’escape room’ Correterres el divendres 26 en la plaça del poliesportiu o el diumenge 28 activitats amb cotxes RC al passeig del País Valencià. I ja en gener, el dia 3 de 10 a 14 hores i de 15.30 a 18 hores es celebrarà la fira d’oci al pavelló Carlos Pellicer.
L’esport tindrà també un paper destacat amb el festival de Nadal i la presentació del Club de Patinatge Tavernes el matí del diumenge 21 de desembre al Multiusos, així com el campionat de tenis taula el dia 24 al pavelló Carlos Pellicer, a més de les activitats per als xiquets i xiquetes de l’escola de jocs, o dels grups de gimnàstica de manteniment i Tavernes Camina. El dimarts 30 arribarà un dels moments més esperats, la tradicional Cursa de Sant Silvestre, de la mà del Club Atletisme La Valldigna. Serà a les 20 hores amb eixida des de la plaça Major.
De la col·laboració públic-privada arriben diverses festes al carrer convertint el passeig del País Valencià en un dels principals punts de trobada nadalenc de Tavernes. Serà les vesprades del divendres 19, dissabte 20 i el dia de Nadal. Mentre que a la platja, enguany hi ha propostes per a la Nit de Cap D’Any amb música en directe, ‘tardeo’ i campanades en dos espais diferents: el carrer Gebalcobra i el carrer Joanot Martorell.
Al nucli urbà, la Nit de Nadal es viurà amb la festa Sansaru a partir de les 12 de la nit a la plaça Major, mentre que la Nit de Cap d’Any, també en este espai, es viuran en directe les campanades i els assistents gaudiran de la revetla amb l’orquestra Freedom per a donar la benvinguda al 2026.
I un any més, Tavernes de la Valldigna tornarà a acollir el Festivern del 29 al 31 de desembre, un festival que omplirà el municipi de música, activitats esportives i ambient festiu durant els últims dies de l’any. A més, com a prèvia del Festivern, el diumenge 28 de desembre a les 12.30 hores, els més menuts gaudiran del Festivernet amb el grup La Fúmiga. Una festa per a les famílies amb un matí de música i jocs.
Com no, les festes nadalenques també arriben amb la companyia del Pare Noel i els Reis d’Orient que seran protagonistes estos dies. El Pare Noel visitarà el passeig del País Valencià el dilluns 22 de desembre per a recollir les cartes dels xiquets i xiquetes, mentre que els emissaris reials arribaran, a este mateix espai, el dissabte 3 de gener. Ja el dilluns 5 de gener, al matí, els Reis d’Orient visitaran les residències de la gent gran i passaran per la platja de Tavernes, i ja a la vesprada se celebrarà la tradicional Cavalcada de Reis.
El regidor de Festes, Carlos Torres, ha agraït el treball de tots els departaments implicats en la programació d’estos mesos de desembre i gener i ha convidat a tota la ciutadania a "gaudir d’un Nadal ple d’activitats pensades per a dinamitzar Tavernes i crear un espai de convivència i il·lusió compartida". A més, el regidor ha detallat que "enguany la programació torna a oferir propostes culturals, musicals, juvenils, esportives i tradicionals perquè totes i tots les puguen viure intensament".
