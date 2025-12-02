Tigres de Gandia: Cuatro de cuatro en el Autonómico de béisbol
El equipo gandiense prolonga su racha triunfal en competición oficial y domina la competición
Tigres de Gandia firma el póquer triunfal en la competición autonómica tras sumar su cuarta victoria consecutiva en otros tantos encuentros. El conjunto de la capital de la Safor se impone en esta ocasión frente a un Rocosos Valencia, que puso el triunfo del equipo "felino" muy complicado en la cuarta jornada del campeonato 2025-2026.
Un triunfo que deja al equipo de Gandia líder invicto y en solitario del grupo B de dicha competición autonómica. A destacar por parte del equipo de Tigres de Gandia los "Home Run" de Dagoberto Vázquez, Spencer Hernández y Wilfredo Revilla. El resultado del partido fue de 9-8 a favor de Tigres.
Tigres Gandia acabó el partido con 10 "hits" y 2 errores, acumulando cuatro victorias, ninguna derrota, 47 "hits" y 4 errores.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva
- Inversores de Lituania recuperan en Gandia un edificio parado 15 años
- Ya hay fecha para el proyecto que construirá una Gandia nueva: 'Será un espacio de oportunidades
- Otro STOP de traca en un cruce de Oliva
- La calle olvidada de Gandia
- La Generalitat inicia la redacción del proyecto para finalizar la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia
- Cien mil metros cuadrados para zona de festivales y eventos en la playa de Tavernes