Tigres de Gandia: Cuatro de cuatro en el Autonómico de béisbol

Tigres de Gandia firma el póquer triunfal en la competición autonómica tras sumar su cuarta victoria consecutiva en otros tantos encuentros. El conjunto de la capital de la Safor se impone en esta ocasión frente a un Rocosos Valencia, que puso el triunfo del equipo "felino" muy complicado en la cuarta jornada del campeonato 2025-2026.

Un triunfo que deja al equipo de Gandia líder invicto y en solitario del grupo B de dicha competición autonómica. A destacar por parte del equipo de Tigres de Gandia los "Home Run" de Dagoberto Vázquez, Spencer Hernández y Wilfredo Revilla. El resultado del partido fue de 9-8 a favor de Tigres.

Tigres Gandia acabó el partido con 10 "hits" y 2 errores, acumulando cuatro victorias, ninguna derrota, 47 "hits" y 4 errores.