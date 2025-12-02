Los vecinos del Sector 19 de Oliva critican la ubicación del nuevo festival de música

"Llueve sobre mojado" e "indignación". Son algunos de los sentimientos que tienen los vecinos del Sector 19 de la playa de Terranova-Burguera, en Oliva, al conocer que el festival de música anunciado el lunes, el Duna Dorada, se ubicará en la parcela de la calle Lledoner, donde el verano pasado se instaló el Summer Market. El festival se celebrará los días 22 y 23 de mayo en un lugar que está rodeado de viviendas.

La presidenta de la asociación, Araceli Roselló, lamenta, antes que todo, que los vecinos se hayan tenido que enterar primero por las redes sociales del festival y luego por la rueda de prensa, sin ninguna comunicación directa por parte de los responsables municipales.

Y no da crédito a que el Gobierno local haya autorizado este festival en el Sector 19, justo después de un verano en el que los vecinos se han quejado, un año más, de los conciertos diarios del Summer Market o del bullicio que se monta de madrugada en el exterior de algunos pubs cercanos.

"Todavía estábamos esperando una reunión con la alcaldesa, Yolanda Pastor, que solicitamos hace meses por los problemas del verano pasado, cuando nos hemos encontrado con la noticia del festival", lamenta.

Roselló recuerda que la parcela está catalogada como suelo dotacional para dar servicio a la comunidad, como un parque, un aparcamiento, o una zona deportiva, y pide por tanto que se desarrolle de manera urgente algún equipamiento "para acabar con estos eventos turísticos en una zona que se caracteriza por su tranquilidad".

Sería la primera vez que en este solar se celebra un evento musical de esta magnitud. El festival empezará en horario de tarde y tiene permiso de como máximo hasta las tres de la madrugada. El Gobierno local, además, confía en que el Duna Dorada se consolide y vaya ampliando el número de días en los próximos años, según apuntaron en la rueda de prensa de presentación, cosa que temen los vecinos.

La alcaldesa aseguró a principios de noviembre a este periódico que estaban a la espera de recabar "los últimos documentos e informes" solicitados a los distintos departamentos municipales para reunirse con los vecinos afectados, y añadió que en verano sí hubo refuerzo policial y se adoptaron otras medidas para reducir el vandalismo y los gritos de algunos clientes en el exterior de los locales de ocio.