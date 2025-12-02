"No somos Vigo pero este año en Gandia tendremos más iluminación navideña que nunca"

"No somos Vigo pero este año tendremos en Gandia más iluminación navideña que nunca". El alcalde, José Manuel Prieto, presumió este lunes de alumbrado para las fiestas, ya que, según explicó, obedece a una nueva contratación pública que ha introducido unos criterios para lograr una iluminación ornamental más elegante y uniforme, a dos colores, plata y dorado, eficiente energéticamente gracias a la tecnología LED y con el fin de que llegue a todos los barrios de la ciudad.

Prieto adelantó que “será la mejor iluminación que se haya hecho nunca en Gandia, con más potencia, cuidado, estética y presencia en toda la ciudad, con el fin de apoyar al comercio local, reforzar la identidad cultural y crear una experiencia acogedora". Además, los árboles navideños que ya se han instalado en los barrios no son una estructura con luces, como en años interiores, sino los clásicos, más tupidos.

El encendido oficial de luces tendrá lugar este miércoles, 3 de diciembre, a las 18.30 horas, en la plaza del Prado con un espectáculo que combina música y luces. Acto seguido se abrirá el Mercat Municipal del Prado, con la nueva contrata, que estos días da los últimos retoques.

El alcalde hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la Casa de la Cultura junto a la concejala de Cultura, Balbina Sendra, para presentar la programación navideña.

Prieto subrayó que puede haber muchas Navidades, “pero en ningún lugar se vive como Gandia”, y destacó que la ciudad ofrece una programación para todos los públicos, con espectáculos en la calle, tradiciones y actividades culturales "que consolidan Gandia como ciudad referente de la Navidad". La nueva identidad visual, creada por el diseñador local Tonet Durà, está inspirada en la flor de Pascua.

Más de 120 actividades

Sendra detalló que la programación incluye más de 120 actividades organizadas por 21 entidades de la ciudad, con la colaboración del ayuntamiento y las juntas de distrito, llegando a todos los barrios. Entre las novedades destacan:

Casa de Papá Noel en Laponia, con un ascensor mágico en el jardín de la Casa de la Cultura, que podrá visitarse hasta el 24 de diciembre.

en Laponia, con un ascensor mágico en el jardín de la Casa de la Cultura, que podrá visitarse hasta el 24 de diciembre. Instalaciones con juegos, actuaciones musicales y atracciones hinchables en la plaza Mayor del 26 al 30 de diciembre.

en la plaza Mayor del 26 al 30 de diciembre. Taller postal mágico en la Sala dels Arcs del ayuntamiento, del 12 de diciembre al 5 de enero, donde los niños podrán redactar y enviar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos.

en la Sala dels Arcs del ayuntamiento, del 12 de diciembre al 5 de enero, donde los niños podrán redactar y enviar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Campamento de los Reyes Magos en el camino que conduce a la ermita de Santa Anna, con actividades ampliadas y más accesibles.

en el camino que conduce a la ermita de Santa Anna, con actividades ampliadas y más accesibles. Como novedad, espectáculo con 150 drones en la plaza del Tirant, para acompañar la llegada del emisario Real el 4 de enero a partir de las 17.30 horas.

en la plaza del Tirant, para acompañar la llegada del emisario Real el 4 de enero a partir de las 17.30 horas. Diez conciertos a cargo de asociaciones musicales y corales, incluido uno con la Orquesta Sinfónica Victoria Fernández.

a cargo de asociaciones musicales y corales, incluido uno con la Orquesta Sinfónica Victoria Fernández. Representación del Cant de la Sibil·la , tradicional drama litúrgico medieval, el 21 de diciembre a las 21 horas.

, tradicional drama litúrgico medieval, el 21 de diciembre a las 21 horas. El 31 de diciembre campanadas infantiles, y Nochevieja en la plaza del Tirant, con una carpa para protegerse del tiempo, con el espectáculo Carnavalia on Tour.

campanadas infantiles, y Nochevieja en la plaza del Tirant, con una carpa para protegerse del tiempo, con el espectáculo Carnavalia on Tour. Se mantienen actividades tradicionales como la Fireta de Prado, la estación del tren de Navidad en el centro histórico y las cabalgatas. La de Papá Noel tendrá un recorrido ampliado.

Sendra añadió que “la Navidad de Gandia se vive en la calle, con espectáculos, talleres, actividades familiares y musicales, y propuestas pensadas para todos los gustos y edades.

La regidora también destacó la importancia de mantener las tradiciones, como los concursos de tarjetas y escaparates, y de ampliar la ambientación en el centro histórico mediante música en directo y teatro de calle, asegurando que la ciudad se llene de vida y que los visitantes se sientan acompañados durante estas fechas.

A esto se suma la programación del Teatre Serrano, que estará enfocada al público familiar, la red de bibliotecas municipales, la del Palau Ducal y la de la Colegiata.

La programación completa estará disponible a partir del 12 de diciembre en formato papel en los principales edificios públicos de la ciudad, y se podrá consultar en la web municipal y la de Visit Gandia.