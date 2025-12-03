Cerca de 5.000 vecinos de Gandia piden la reapertura de las Urgencias 24 horas en Corea

La Asociación de Vecinos de Corea, en Gandia, continúa con la recogida de firmas para que la Conselleria de Sanidad "reconsidere la decisión de cerrar el servicio de Urgencias 24 horas del centro de salud del barrio".

El presidente de la asociación, Alfonso Rufat, informó que “ya se han recogido 4.730 firmas de vecinos que reclaman el servicio, como perjudicados directos, y continuarán estando las listas a disposición de quien quiera mostrar la disconformidad y continuar pidiendo la restitución del servicio 24 horas, como antes, a la Consellería de Sanidad”.

Se puede firmar en el centro social de Corea (frente al cuartel de la Guardia Civil) de lunes a viernes en horario de 9.30 horas a 14 horas y por la tarde de 16.30 h a 19 h, excepto los viernes.

La entidad recuerda que se cumple un año desde que la Conselleria puso en marcha el nuevo mapa sanitario para Gandia "que eliminó este servicio, de la noche por la mañana, sin conversaciones previas con las autoridades municipales ni informar a los usuarios".

La entrada en funcionamiento del centro de salud de Roís de Corella supuso la apertura de Urgencias 24 horas en el Grau, pero también el cierre de los ambulatorios de Benipeixcar, Beniopa y servicios que han desaparecido de Corea y del centro del Raval para trasladarlos a Roís de Corella.

Por lo tanto, los vecinos de Corea que necesitan urgencias a partir de las 15 horas ya no son atendidos y tienen que dirigirse a los centros de salud del Grau o de Roís de Corella.

"Cualquiera de las dos opciones implica un desplazamiento importante del paciente, sobre todo tratándose de una urgencia y especialmente para la gente mayor", recuerda la asociación. "Esta modificación en la práctica ha supuesto una carencia de un servicio básico como es la sanidad pública, que afecta potencialmente a unos 27.000 vecinos de Corea, centro histórico y del Raval, que dependían por proximidad del centro de salud de Corea", añaden.

Rufat reiteró en las Juntas de Distrito la petición para que se recupere nuevamente la atención sanitaria de urgencias. Y recordó que el pleno aprobó un manifiesto de rechazo al cierre y en defensa de la sanidad pública "pero un año después el Gobierno valenciano sigue sin darnos solución, con la salud de las personas mayores no se juega”.