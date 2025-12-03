El CF Gandia se medirá al Real Madrid y al PSG en un torneo de élite de fútbol base en Madrid

El CF Gandia participa en el VIII Torneo Memorial Manuel Fernández Trigo, uno de los campeonatos amistosos de fútbol base más destacados a nivel nacional, que se disputará en diferentes instalaciones deportivas de Alcobendas y San Fernando de Henares (Madrid) durante los días 6, 7 y 8 de diciembre.

El conjunto alevín del club gandiense competirá junto y contra algunas de las mejores canteras de España y del panorama internacional como las del Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Getafe CF o Las Rozas CF, entre otros equipos de alto nivel formativo y competitivo.

El sistema de competición incluye una fase inicial clasificatoria y una fase final con semifinales y finales en formato eliminatorio. Además, el torneo contará con un componente solidario, destinando parte de su recaudación a apoyar proyectos sociales de ámbito local y nacional.

Desde el CF Gandia destacan la importancia de formar parte de eventos como este, que permiten a los jóvenes futbolistas seguir creciendo dentro y fuera del campo, competir al máximo nivel y vivir una experiencia deportiva inolvidable junto a clubes de primer nivel.

El club quiere agradecer también a las familias su apoyo constante y la confianza depositada en el trabajo de la entidad con el fútbol base.

Con esta participación, el CF Gandia reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo de sus jugadores y con la proyección del nombre de Gandia en torneos de referencia nacional e internacional.