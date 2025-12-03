Clima, economía y trabajo, claves de que Gandia lidere el espectacular incremento poblacional

La ciudad de Gandia ha ganado en un solo año cerca de tres mil nuevos habitantes y se sitúa como la segunda de España en índice de incremento poblacional durante el ejercicio de 2024. En ese ránking solo ha sido superada por otro municipio valenciano, Torrevieja, y en tercer lugar se ha colocado Benidorm. En todas estas ciudades la población se incrementó más de 3% en un solo año, y coinciden también en el hecho de ser municipios de la costa mediterránea, con un clima similar y con un elevado componente del turismo en su tejido económico.

Según acaba de revelar el Instituto Nacional de Estadística (INE), Gandia vio incrementada su población en un 3,6% durante el año pasado. Incluyendo esa subida, a día de hoy, tomando los datos del padrón municipal, la capital de la Safor sobrepasa los 85.000 habitantes, cifra que vuelve a ser récord histórico y que, según señalan expertos en demografía, con tendencia a seguir subiendo en los próximos años.

Ese 3,6% de crecimiento en residentes empadronados solo es superado por Torrevieja, que arroja un 4,9%, y a muy poca distancia, en tercer lugar del ránking español, está Benidorm con el 3,5%. A fecha de 1 de octubre pasado, siempre según el INE, España registraba una población de 49,5 millones de habitantes, y, si como es previsible se mantiene el ritmo, el año que viene ya se alcanzarán los 50 millones.

Los informes demográficos arrojan claves de este crecimiento poblacional que, en una mirada más local, se pueden extrapolar a Gandia. La capital de la Safor, de la misma manera que ocurre con Torrevieja y Benidorm, presenta un indudable dinamismo económico que genera puestos de trabajo y actividad, de ahí que sean muchos los ciudadanos, con un elevado nivel de extranjeros, que se empadronan en la ciudad. Quienes encuentran trabajo y una vivienda que puedan pagar, generalmente se quedan, y eso es clave para mantener el proceso que impulsa al alza la cifra de habitantes de esta ciudad.

Tejido económico diverso

«La diversificación del tejido económico es fundamental y acaba generando un efecto atracción», indican los expertos, quienes concluyen que, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en Gandia se encuentran empleos en todos los sectores, incluido el primario, gracias a la actividad agrícola que sigue siendo muy importante no solo en una parte de su término, sino sobre todo en los municipios cercanos.

Reforzando esta idea, muchos de quienes en invierno pueden trabajar en el sector agrícola encuentran una segunda ocupación en verano, cuando esa actividad se ralentiza, gracias a los miles de puestos de trabajo que reclama el turismo en una comarca con playas abarrotadas de visitantes. Desde hace varios veranos algunos establecimientos de hostelería incluso reducen el horario de apertura por falta de mano de obra para atender a los clientes.

Aunque en menor medida, en engrosar el padrón de habitantes también contribuyen aquellas personas que buscan el clima mediterráneo para instalarse definitivamente, bien sea durante su vida laboral o bien cuando se jubilan.

El crecimiento poblacional de Gandia, que también alcanzó un elevadísimo ritmo en la última década del siglo pasado y la primera del presente, seguramente se mantendrá. Aprovechando un fenómeno que se produce en el conjunto de España, esta ciudad tiene suelo disponible para construir viviendas, aunque el precio sea muy caro, y sigue atrayendo inversión en todos los campos, incluyendo el industrial y el terciario, con las empresas hoteleras que anuncian nuevos establecimientos o empresas que ya tramitan planes para levantar sus naves en grandes áreas industriales en desarrollo.

Los planes de las administraciones para seguir mejorando las infraestructuras, entre ellas carreteras y ferrocarril, «acercan» Gandia a otros territorios, de ahí que, a este ritmo, en muy pocos años la ciudad superaría la barrera de los cien mil habitantes.

El Ayuntamiento de esta ciudad, que sigue animando a la atracción de inversiones, no para de reclamar a los organismos competentes esas obras que considera necesarias. Entre ellas, la autovía CV-60, que permitiría un acceso directo a la AP-7 y la conexión con las comarcas del interior y la ruta a Madrid por Albacete, y el desdoblamiento de la vía férrea hasta Cullera, que no solo situará a Gandia en el mapa metropolitano de València, sino que permitirá usar la vía para el transporte de mercancías.