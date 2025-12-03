El Club Balonmano Gandia 2025-2026 se presenta con equipos en todas las categorías
Los dos conjuntos seniors de balonmano playa compiten en 1ª División Nacional
El Pavelló del Raval de Gandia ha acogido la presentación oficial del Club Balonmano Gandia de la temporada 2025-2026. En un ambiente festivo y familiar, el acto ha servido para conocer a los jugadores y jugadoras de todas las categorías del club, desde benjamines hasta seniors. Los y las deportistas fueron los protagonistas, acompañados de familiares y autoridades locales.
El club gandiense destaca en esta campaña en la modalidad de balonmano playa, con dos equipos, los de categoría senior tanto en hombres como femenino, compitiendo en Primera División Nacional. ç
En cuanto al balonmano de pista, el club se perfila como uno de los favoritos en la liga autonómica con equipos luchando por los puestos más altos.
La junta directiva del Club Balonmano Gandia reafirma su compromiso con el crecimiento de este deporte en la ciudad, impulsando su práctica con especial incidencia en el fomento de la participación de los jóvenes.
