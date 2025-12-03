El derbi de la Valldigna del siglo XXI: UE Benifairó vs UE Tavernes

La Valldigna se viste hoy miércoles de fiesta con motivo del derbi futbolístico de La Nostra Copa que protagonizan la UE Benifairó, de Segunda FFCV, y la UE Tavernes, de la Lliga Comunitat.

Vuelve un clásico que se no jugaba desde 1988 cuando ambos conjuntos se encontraron en Primera Regional. Al final de esa temporada, la UE Tavernes consumó el ascenso a Preferente. A las 20.30 horas de hoy miércoles en Benifairo se juega el partido único de la cuarta eliminatoria de La Nostra Copa.

Los locales han eliminado a Senyera, Cullera y Portuarios Disarp en las tres eliminatorias anteriores y para los visitantes supone el debut en este torneo tras quedar exento hasta la fecha por ser equipo de la Lliga Comunitat. Se espera que, a pesar del frio de estos días, el Municipal de Benifairó presente una buena entrada de público.

Un once titular de la UE Tavernes en la Lliga Comunitat / Pepe Juan

El mister de la UE Benifairó, Jaime Martinez, comenta que "para nosotros es un fiesta que nos visite nuestro vecino, que es uno de los mejores equipos de la Lliga Comunitat. Sabemos que nuestras posibilidades son escasas, pero las ganas y la ilusión son grandes", añadiendo que "esperamos un buen ambiente, buen futbol y deportividad, tanto dentro como fuera del campo, porque todos somos vecinos y hay que disfrutar".

El entrenador "roget" "Tomaca" destaca sus buenos recuerdos de Benifairó, equipo al entrenó y ascendió. Sobre el derbi, comenta que "vamos a jugar con la máxima tensión porque contamos que ellos estén motivados en busca de la sorpresa. Seguro se verá un buen partido, aunque nosotros, sobre el papel, somos favoritos".- El técnico asegura que "el objetivo de La Nostra Copa es ir pasando eliminatorias para poder jugar una eliminatoria ante nuestra afición que por ahora no ha sido posible".