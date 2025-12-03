La Diputació invierte 2,5 millones en políticas medioambientales y de desarrollo rural en la Safor

La Diputació de València ha celebrado este miércoles en Xeraco un encuentro del programa "La Dipu en Ruta’" para acercar sus servicios sobre desarrollo rural sostenible, medio ambiente y gestión forestal a los municipios de la Safor.

En estas materias, durante 2024 y 2025, la Diputació ha aprobado 2.475.405 euros en distintas subvenciones y proyectos para esta comarca. "La Diputació de València quiere continuar siendo una institución próxima, útil y comprometida que ponga al servicio de los municipios soluciones reales para afrontar los retos actuales como la despoblación, la prevención de catástrofes o la desestacionalización del turismo", ha asegurado el diputado de Medio Ambiente y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.

A lo largo de la jornada, los equipos técnicos han compartido información, han resuelto dudas y han escuchado de primera mano las necesidades municipales, reforzando así el compromiso de la Diputació con una administración más próxima al territorio y a la ciudadanía. "Con este programa queremos salir del despacho, escuchar activamente y dialogar con los representantes del territorio, que sois quien mejor lo conocéis", ha explicado el diputado a los asistentes.

Igualmente, ha esgrimido que "queremos, cada año, diseñar líneas de ayuda adaptadas a la realidad de las comarcas, no desde una visión centralizada, sino desde el conocimiento y la experiencia de los actores locales. La idea es que los técnicos municipales y provinciales puedan encontrarse, compartir experiencias, resolver dudas y crear redes de cooperación".

Del mismo modo, "nuestra intención es que alcaldes y concejales encuentren aquí un espacio de motivación y de inspiración, donde se recarguen las fuerzas y las ideas para continuar trabajando por nuestros vecinos, aprovechando cada oportunidad, cada línea de ayuda, cada proyecto que pueda mejorar la vida de nuestros ciudadanos porque la mejor manera de fortalecer nuestros pueblos es trabajar juntos, en coordinación y cooperación en todos los niveles".

La jornada ha estado dividida en tres bloques de debate. El primero sobre desarrollo local sostenible y economía local; el segundo para conocer casos de éxito de desarrollo sostenible desestacionalizado y el tercero acerca del cuidado animal y los ecosistemas.

Entre otros, se han analizado los proyectos "Fem Poble" e "Impulsem" con los que la Diputació pretende impulsar la dinamización económica vinculada al turismo sostenible; la nueva línea provincial de ayudas abierta para el cumplimiento de la ley de bienestar animal para pueblos de menos de 20.000 habitantes; y la subvención de 20 millones para la prevención de emergencias aprobada por la corporación provincial.