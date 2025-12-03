Los escolares de Xeraco aprenden meteorología y se sensibilizan frente al cambio climático

Meteoaula es una iniciativa de divulgación científica concebida para acercar a los estudiantes los fundamentos de la meteorología, fomentar la sensibilización frente al cambio climático y dotar al profesorado y alumnado de herramientas prácticas para observar y comprender los fenómenos atmosféricos.

Precisamente, con el objetivo de acercar el conocimiento meteorológico y medioambiental al alumnado, el Ayuntamiento de Xeraco, en colaboración con la empresa Inforatge, pone en marcha el programa Meteoaula en los colegios del municipio.

A través de sesiones interactivas y didácticas, Meteoaula brinda a los escolares la oportunidad de aprender conceptos clave, como las variables meteorológicas, cómo se forman las precipitaciones, tormentas, vientos o los efectos del cambio climático, de una manera cercana y adaptada a su contexto local.

El ayuntamiento e Inforatge propician la divulgación del programa / Ajuntament de Xeraco

Desde el Ayuntamiento de Xeraco se destaca que esta acción responde al compromiso con una educación ambiental activa y con la formación de una ciudadanía más consciente y preparada ante los retos climáticos actuales.

Inforatge, como entidad especializada en meteorología, aporta su experiencia en educación territorial, difusión científica y prevención climática.

Con la implementación de Meteoaula en Xeraco se pretende que los más jóvenes no solo adquieran conocimientos sobre el clima, sino que también desarrollen hábitos responsables y una actitud proactiva respecto al entorno.